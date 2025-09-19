Orman yangınları gönüllülerine yeni hak: 'diğer gönüllüler' de tazminat ve aylık alacak

Yönetmelik değişikliğiyle AFAD, Türk Kızılay ve sivillerden oluşan 'diğer gönüllüler' ve yakınları 1 Ocak 2025'ten itibaren nakdi tazminat ve aylık haklarından yararlanacak.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 08:43
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 08:43
Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünce hazırlanan Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle metindeki "gönüllü" tanımı "orman yangınlarıyla mücadele gönüllüsü" şeklinde güncellenirken, metne ayrıca "diğer gönüllü" tanımı eklendi.

Bu kapsamda, orman yangını gönüllüleri dışında kalan; AFAD ve Türk Kızılay gibi kuruluşların gönüllüleri ile sivil vatandaşlarca oluşturulan diğer gönüllüler ve yakınları da Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun çerçevesindeki haklardan 1 Ocak 2025 itibarıyla yararlanabilecek.

Ayrıca düzenlemeyle, bu yıl orman yangınlarıyla mücadele sırasında hayatını kaybeden orman işçileri ve orman gönüllülerinin yanı sıra yaşamını yitiren diğer gönüllüler ve vatandaşlar da "şehit" olarak nitelendirilecek.

