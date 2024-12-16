Orta Afrika Ülkeleri Liderleri Kamerun'da Zirveye Geldi

Orta Afrika Ülkelerinin Zirvesi Kamerun'da Gerçekleşti

Orta Afrika Ekonomik ve Parasal Topluluğu (CEMAC) üyesi ülkelerin liderleri, Kamerun'un başkenti Yaounde'de düzenlenen zirvede bir araya geldi. Bu önemli toplantıya Kamerun, Kongo Cumhuriyeti, Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi ve Gabon liderleri katılım gösterdi.

Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın Uyarıları

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya, bölgedeki ekonomik durumun ciddiyetine işaret ederek, dış rezervlerde yaşanan düşüşün kaygı verici seviyelere ulaştığını belirtti. Biya, gerekli önlemler alınmadığı takdirde bölge ekonomilerinin ciddi bir krizle karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.

Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Vurgusu

Toplantıda üye ülkeler arasında ticaretin artırılması ve ekonomik entegrasyonun güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, uluslararası yatırımcıları bölgeye çekmek için iş ortamının iyileştirilmesi gerektiği belirtildi. Liderler, finansal istikrarın sağlanması adına işbirliği ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

CEMAC'ın Tarihçesi

Aynı para birimini (Orta Afrika CFA frangı) kullanan 6 Orta Afrika ülkesinin bir araya gelmesiyle 16 Mart 1994'te Çad'ın başkenti Encemine'de kurulan CEMAC, üye ülkeler arasında ticareti artırmayı ve ortak ekonomi politikaları uygulanmasını amaçlamaktadır.