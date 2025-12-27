DOLAR
Ortaklar Semt Pazarı'nda Kapsamlı Gıda Denetimi: Germencik'te Hijyen ve Kalite Kontrolleri

Germencik Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ortaklar Semt Pazarı'nda hijyen, kalite ve mevzuata uygunluk için kapsamlı gıda denetimi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 12:54
Ortaklar Semt Pazarı'nda Kapsamlı Gıda Denetimi: Germencik'te Hijyen ve Kalite Kontrolleri

Ortaklar Semt Pazarı'nda Kapsamlı Gıda Denetimi

Germencik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ortaklar Semt Pazarı’nda halk sağlığını korumaya yönelik kapsamlı gıda denetimi gerçekleştirdi.

Denetimin odağı: hijyen, kalite ve mevzuata uygunluk

Planlanan ortak çalışma faaliyeti kapsamında yürütülen denetimlerde, pazarda satışa sunulan gıda ürünleri hijyen, kalite ve mevzuata uygunluk açısından titizlikle kontrol edildi. Kontroller sırasında satıcılar bilgilendirildi ve tüketicilerin güvenli gıdaya ulaşması hedeflendi.

Başkan Zencirci'den değerlendirme

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini vurgulayarak, "Germencik Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile planlanan ortak çalışma faaliyeti kapsamında Ortaklar Semt Pazarı’nda detaylı gıda denetimi gerçekleştirmiştir. Halk sağlığının korunması amacıyla yürütülen denetimlerde, satışa sunulan ürünler titizlikle kontrol edilmiştir. Denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" dedi.

