Oş'ta 2. Uluslararası 'Maveraünnehir'den Anadolu'ya İslam Alimleri' Sempozyumu — Karahanlılar Dönemi

Kırgızistan'ın Oş şehrinde düzenlenen sempozyumda Karahanlılar dönemi İslam alimleri, medreseler ve bölgenin kültürel mirası tartışıldı; 8 ülkeden 91 tebliğ sunulacak.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 14:43
Oş'ta 2. Uluslararası 'Maveraünnehir'den Anadolu'ya İslam Alimleri' Sempozyumu — Karahanlılar Dönemi

Oş'ta 2. Uluslararası "Maveraünnehir'den Anadolu'ya İslam Alimleri" Sempozyumu: Karahanlılar Dönemi

Sempozyumun organizasyonu ve katılımcılar

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi iş birliğinde düzenlenen sempozyuma, Kırgızistan, Türkiye, Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan da dahil olmak üzere toplam 8 ülkeden akademisyenler katıldı.

Açılış konuşmaları ve sempozyumun amacı

Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Niyazalı Aripov açılışta, "9-13. yüzyıllarda, Karahanlılar döneminde, Orta Asya ve Kırgızistan'da ortaya çıkan İslam alimleri, ahlak ve bilim alanlarında dünyaya birçok katkılarda bulundu. Bugünkü etkinliğimiz onlara ithaf edilmiştir." dedi.

Oş Devlet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Elzarbek Eşarov, Karahanlılar döneminde İslam'ın resmi din kabul edilmesinin ardından medreseler, kütüphaneler ve ilim merkezlerinin kurulduğunu; bu dönemde Satuk Buğra Han, Yusuf Has Hacib (Cusup Balasagun) ve Mahmud Kaşgari gibi önemli alimlerin yetiştiğini vurguladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Din İşleri ve Etnik İlişkiler Ulusal Ajansı Oş İl Teşkilatı Başkanı Ruhatbek Adıbekuulu, İslamiyet'in Orta Asya'ya 7. yüzyılda girdiğini ancak Karahanlılar döneminde devlet politikası haline geldiğini belirtti. Adıbekuulu, Burana ve Özgön minareleri gibi eserlerin bu medeniyetin izlerini taşıdığını kaydetti.

Oş Bölge Müftüsü Sultan Gafurov, 21. yüzyılda Maveraünnehir'den Anadolu'ya kadar uzanan halklar arasındaki birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti; Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkılarından dolayı Türkiye devlet yöneticilerine ve Diyanet İşleri Başkanlığına teşekkür etti.

Akademik yaklaşım ve bildiriler

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Adıgüzel, "Karahanlı düşüncesini bugün ele alırken, aynı zamanda İslam düşüncesinin yenilenişini ve yeni bir ufuk olarak ortaya çıkışını da konuşmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Hadis Tarihi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar, "Müstesna bir gündemle, çok özel bir coğrafyada ve bu topraklarda 4 asra yakın egemen olmuş bir hanedanın ve onun halkının ürettiği bilim, sanat, edebiyat, kültür, mimari ve siyaset modelini tartışmak üzere toplandık." diyerek son dönemde bilim çevrelerinin Karahanlılar dönemine yoğunlaştığını ve "Bu sempozyum da o çalışmaların bir örneğidir." değerlendirmesinde bulundu.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ferhat Gökçe, Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 4 yıl görev yaptığını ve kardeş akademisyenlerle bir araya geldiklerini belirtti. Gökçe, etkinlikte din, dil, kültür, mimari ve tarih alanlarında 8 ülkeden bilim insanının toplam 91 tebliğ sunacağını aktardı.

Beklentiler

Sempozyum, Karahanlılar döneminin entelektüel mirasını gündeme getirerek Orta Asya ile Anadolu arasındaki tarihî ve kültürel köprüleri akademik boyutta yeniden değerlendirmeyi hedefliyor.

Kırgızistan'ın Oş şehrinde, "2. Uluslararası Maveraünnehir'den Anadolu'ya İslam Alimleri:...

Kırgızistan'ın Oş şehrinde, "2. Uluslararası Maveraünnehir'den Anadolu'ya İslam Alimleri: Karahanlılar Dönemi" sempozyumu düzenlendi. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi ilahiyat fakültelerinin ortak organizasyonuyla gerçekleştirilen sempozyuma, Kırgızistan, Türkiye, Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan'ın da aralarında bulunduğu 8 ülkeden akademisyenler katıldı.

Kırgızistan'ın Oş şehrinde, "2. Uluslararası Maveraünnehir'den Anadolu'ya İslam Alimleri:...

İLGİLİ HABERLER

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çekmeköy Yenidoğan Kavşağı Açıldı: İBB 600 Milyon Lira Harcadı
2
Arıkan'dan Erbakan'a Ziyaret: İttifak ve 2027 Seçimleri Masaya Yatırıldı
3
Memur-Sen'den TBMM Önünde Ek Zam Talebi: 'Seyyanen Zam Bütçeye Girsin'
4
İlim Yayma Cemiyeti 75. Yılında Eğitim Vizyonunu Açıkladı
5
Samsun'da Kuyumcudan 50 Gram Altın Çalan Şüpheli Yakalandı
6
Amasya'da Görme Engelliler İçin Farkındalık Yürüyüşü
7
TBMM Genel Kurulu'nda Tartışma: NATO Raporu Eleştirisi, Mersin'e 25 Milyar, Ankara Mesajı

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?