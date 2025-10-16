Oş'ta 2. Uluslararası "Maveraünnehir'den Anadolu'ya İslam Alimleri" Sempozyumu: Karahanlılar Dönemi

Sempozyumun organizasyonu ve katılımcılar

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi iş birliğinde düzenlenen sempozyuma, Kırgızistan, Türkiye, Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan da dahil olmak üzere toplam 8 ülkeden akademisyenler katıldı.

Açılış konuşmaları ve sempozyumun amacı

Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Niyazalı Aripov açılışta, "9-13. yüzyıllarda, Karahanlılar döneminde, Orta Asya ve Kırgızistan'da ortaya çıkan İslam alimleri, ahlak ve bilim alanlarında dünyaya birçok katkılarda bulundu. Bugünkü etkinliğimiz onlara ithaf edilmiştir." dedi.

Oş Devlet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Elzarbek Eşarov, Karahanlılar döneminde İslam'ın resmi din kabul edilmesinin ardından medreseler, kütüphaneler ve ilim merkezlerinin kurulduğunu; bu dönemde Satuk Buğra Han, Yusuf Has Hacib (Cusup Balasagun) ve Mahmud Kaşgari gibi önemli alimlerin yetiştiğini vurguladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Din İşleri ve Etnik İlişkiler Ulusal Ajansı Oş İl Teşkilatı Başkanı Ruhatbek Adıbekuulu, İslamiyet'in Orta Asya'ya 7. yüzyılda girdiğini ancak Karahanlılar döneminde devlet politikası haline geldiğini belirtti. Adıbekuulu, Burana ve Özgön minareleri gibi eserlerin bu medeniyetin izlerini taşıdığını kaydetti.

Oş Bölge Müftüsü Sultan Gafurov, 21. yüzyılda Maveraünnehir'den Anadolu'ya kadar uzanan halklar arasındaki birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti; Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkılarından dolayı Türkiye devlet yöneticilerine ve Diyanet İşleri Başkanlığına teşekkür etti.

Akademik yaklaşım ve bildiriler

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Adıgüzel, "Karahanlı düşüncesini bugün ele alırken, aynı zamanda İslam düşüncesinin yenilenişini ve yeni bir ufuk olarak ortaya çıkışını da konuşmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Hadis Tarihi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar, "Müstesna bir gündemle, çok özel bir coğrafyada ve bu topraklarda 4 asra yakın egemen olmuş bir hanedanın ve onun halkının ürettiği bilim, sanat, edebiyat, kültür, mimari ve siyaset modelini tartışmak üzere toplandık." diyerek son dönemde bilim çevrelerinin Karahanlılar dönemine yoğunlaştığını ve "Bu sempozyum da o çalışmaların bir örneğidir." değerlendirmesinde bulundu.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ferhat Gökçe, Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 4 yıl görev yaptığını ve kardeş akademisyenlerle bir araya geldiklerini belirtti. Gökçe, etkinlikte din, dil, kültür, mimari ve tarih alanlarında 8 ülkeden bilim insanının toplam 91 tebliğ sunacağını aktardı.

Beklentiler

Sempozyum, Karahanlılar döneminin entelektüel mirasını gündeme getirerek Orta Asya ile Anadolu arasındaki tarihî ve kültürel köprüleri akademik boyutta yeniden değerlendirmeyi hedefliyor.

