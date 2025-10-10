Osaka 2025 Expo: Japonya'da 55 Yıl Sonra Açılan Fuar 25 Milyon Ziyaretçiye Ulaştı

Osaka 2025 Expo'da Sona Yaklaşılıyor

SÜMEYYE DİLARA DİNÇER - Japonya'nın Osaka kentinde sona ermesine sayılı günler kalan Osaka Expo 2025, her gün 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırlıyor.

13 Nisan'da kapılarını teması 'Geleceğin Toplumunu Şekillendirmek' ile açan fuar, yaklaşık altı aydır ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor. Etkinlik alanına bugüne kadar 25 milyon kişi ziyaret etti.

Büyük Halka: Mimari ve Guinness Rekoru

Osaka'nın yapay adası Yumeshima'da kurulan fuarda, ülke pavyonları özel olarak hazırlanan dünyanın en büyük ahşap yapısının içinde yer alıyor. 'Büyük Halka' adı verilen halka biçimindeki yapı 2 kilometre uzunluğa ve 20 metre yüksekliğe sahip olup, ünlü Japon mimar Sou Fujimoto tarafından tasarlandı.

Bina, Guinness Dünya Rekorları tarafından 'dünyanın en büyük ahşap mimari yapısı' olarak tescillendi. İnşasında Japon sediri, Japon selvisi ve İskoç çamı gibi dayanıklı ağaç türleri kullanıldı.

Pavyonlar, Temalar ve Deneyimler

Fuarda 150'den fazla ülke ve uluslararası kuruluş kendi pavyonlarını inşa etti. Expo alanı üç ana tematik bölgeye ayrıldı: 'Hayatları Birleştirmek', 'Hayatları Güçlendirmek' ve 'Hayatları Kurtarmak'. Her ülke kültürünü, teknolojisini ve yenilikçi projelerini sergileyerek ziyaretçileri çekmeyi hedefliyor.

Ev sahibi Japonya'nın ise yaşamı farklı açılardan ele alan 8 imza pavyonu bulunuyor: 'Better Co-Being', 'Future of Life', 'Playground of Life: Jellyfish Pavilion', 'null²', 'Dynamic Equilibrium of Life', 'Live Earth Journey', 'Earth Mart' ve 'Dialogue Theater Sign of Life'. Bu pavyonların her biri Japonya'nın önde gelen sanatçıları, düşünürleri ve tasarımcıları tarafından hazırlandı ve ziyaretçiler bu deneyimleri yaşamak için saatlerce kuyrukta bekliyor.

Yetkililerden Değerlendirmeler

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Genel Komiser Yardımcısı Sugano Masafumi, fuarın Japon usulü tasarlandığını ve önceki Expo'lardan farklı olarak diğer ülkelerin pavyonlarına daha fazla yer verildiğini belirtti. Sugano, ana meydanda ev sahibi ülke pavyonunun yerine orman inşa edildiğini ve organizasyon hazırlıklarında dört yıl görev aldığını aktardı.

Sugano, etkinliğin 13 Ekim tarihinde sona ereceğini, biletlerin tamamen tükendiğini ve etkinliğin yine de yoğun rağbet gördüğünü vurguladı. Fuara ilişkin değerlendirmesinde, 'Sadece ekranda sunulanlara bakmakla kalmayıp farklı ülkelerin kültürleriyle etkileşime girmenin harika yolu' ifadelerini kullandı.

Yetkili ayrıca, etkinliği 300'den fazla bakan ile 100'e yakın devlet başkanı ve kraliyet üyesinin ziyaret ettiğini belirterek, fuarın Japonya'yı ve kültürel yaşam tarzını sergilemek için güçlü bir fırsat sunduğunu söyledi.

Sürdürülebilirlik ve Gelecek Planları

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ofisi'nden Yoshimura Sachiko, etkinlik kapsamında 158 ülkenin bir dairenin etrafında toplandığını ve fuarın Japon teknolojisini ve sürdürülebilirlik uygulamalarını sergilemeyi amaçladığını ifade etti. Yoshimura, Kovid-19 salgını ve başlangıçtaki şüphelere rağmen fuarın şimdiye kadar 25 milyon ziyaretçi ağırladığını söyledi.

Yoshimura, pavyonlarda geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanıldığını ve atıkların titizlikle ayrıştırıldığını belirtti. Etkinlik sona erdikten sonra adanın doğal hâline geri döndürülmesinin hedeflendiği ve 'Büyük Halka'nın ileride başka amaçlarla değerlendirilebileceği paylaşıldı.

Maskot: Myaku Myaku

Etkinliğin resmi maskotu Myaku Myaku, başlangıçta toplum tarafından pek beğenilmemiş ancak zamanla benimsendi. Yoshimura, maskotun mavi ve kırmızı parçalarının anlamını anlatarak, kırmızı kısmın vücuttaki yaşamı; mavi kısmın ise okyanusu temsil ettiğini söyledi.

Ayrıca 'myaku' kelimesinin tek başına 'nabız' anlamı taşıdığını, 'myaku myaku' şeklinde iki kez söylendiğinde ise 'süreklilik' anlamına geldiğini belirtti.

Osaka'nın ev sahipliği yaptığı expo, ülkenin 55 yıl sonra düzenlediği bu büyük etkinlik olarak 13 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Japonya'nın Osaka kentinde sona ermesine sayılı günler kalan Osaka Expo 2025, her gün 100 binden fazla ziyaretçiyi konuk ediyor. "Geleceğin Toplumunu Şekillendirmek" temasıyla 13 Nisan'da kapılarını açan Osaka Expo 2025, yoğun ilgi görüyor. Osaka'nın yapay üç adasından Yumeshima'da düzenlenen fuarda ülkelerin pavyonları, özel hazırlanan dünyanın en büyük ahşap yapısının içinde yer alıyor.