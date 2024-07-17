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Osmancık'ta orman yangını söndürüldü, 2 hektar alan zarar gördü

Çorum'un Osmancık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü

Yayın Tarihi: 17.07.2024 22:13
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 22:13
Osmancık'ta orman yangını söndürüldü, 2 hektar alan zarar gördü

Çorum'un Osmancık ilçesinde bugün öğle saatlerinde Tepeyolaltı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda bir yangın çıktı. Yangının sebebi henüz bilinmiyor.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine Osmancık Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Köylülerin de yardımıyla yangın söndürme çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık bir saatlik mücadelenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Ancak yangın nedeniyle yaklaşık 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Neyse ki yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Son yıllarda orman yangınlarının artması endişe verici bir durum. 

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