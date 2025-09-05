Osmaniye'de 12 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi: 2 zanlı tutuklandı
Operasyon ve gözaltı
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gelen ihbar üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda bir hafif ticari aracı durdurarak arama yaptı.
Aracın bagajında yapılan aramada 12 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan araçtaki 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Güvenlik güçleri, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.