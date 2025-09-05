DOLAR
Osmaniye'de 12 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi: 2 zanlı tutuklandı

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda durdurulan hafif ticari araçta 12 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu; 2 zanlı hakimlikçe tutuklandı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 09:34
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 09:34
Operasyon ve gözaltı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gelen ihbar üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda bir hafif ticari aracı durdurarak arama yaptı.

Aracın bagajında yapılan aramada 12 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan araçtaki 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik güçleri, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

