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Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Osmaniye'de gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 16:45
Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen bir operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu şüphelilerin Suriye'deki faaliyetlerine katıldıklarını iddia ederek, operasyonu gerçekleştirdi.

Gözaltı ve Dijital Materyal İncelemesi

İkametlerine yapılan baskınlar sonucu yakalanan zanlılar, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Operasyon sırasında adreslerde bulunan dijital materyaller de inceleme altına alındı.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken, diğer 3'ü ise serbest bırakıldı.

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