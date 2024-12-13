Osmaniye'de Depremzedelere Yeni Evler: Anahtarlar Teslim Edildi

Osmaniye'deki Depremzedelere Yeni Konutlar

Osmaniye'de yapımı tamamlanan 20 köy evinin anahtarı, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen hak sahiplerine teslim edildi. Vali Erdinç Yılmaz, TOKİ tarafından Düziçi ilçesine bağlı Bayındırlı köyünde gerçekleştirilen anahtar teslim törenine katıldı.

Vali Yılmaz'ın Açıklamaları

Törende bir konuşma yapan Yılmaz, depremlerden etkilenen vatandaşların mutluluğunu görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Onların mutluluklarına katkı sağlayabilmek, yüzlerini güldürebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Konutlarımız çok güzel. Hemşerilerimizin huzur içinde, sağlıkla, güven içinde oturabilecekleri konutlar. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum," şeklinde konuştu.

Anahtarların Teslimi

Konuşmasının ardından Yılmaz, hak sahiplerine köy evlerinin anahtarlarını teslim etti. Bu yeni konutlar, depremzedelerin yeniden huzur bulmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Osmaniye'de yapımı tamamlanan 20 köy evinin anahtarı, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen hak sahiplerine teslim edildi. Vali Erdinç Yılmaz (sağda), depremlerden etkilenenler için TOKİ tarafından Düziçi ilçesine bağlı Bayındırlı köyünde yaptırılan 20 köy konutu için düzenlenen anahtar teslim törenine katıldı.

Osmaniye'de yapımı tamamlanan 20 köy evinin anahtarı, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen hak sahiplerine teslim edildi. Vali Erdinç Yılmaz (sağda), depremlerden etkilenenler için TOKİ tarafından Düziçi ilçesine bağlı Bayındırlı köyünde yaptırılan 20 köy konutu için düzenlenen anahtar teslim törenine katıldı.