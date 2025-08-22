DOLAR
ÖSYM e-YDS 2025/9 yarın yapılacak — 5 bin 263 aday başvurdu

ÖSYM, e-YDS 2025/9'un yarın saat 13.45'te Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da 46 salonda yapılacağını ve 5 bin 263 adayın başvurduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 12:20
ÖSYM e-YDS 2025/9 yarın uygulanacak

Sınav Saati ve Yerleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/9) yarın saat 13.45'te başlayacak. Sınav, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana illerinde 46 e-Sınav Salonu'nda, İngilizce olarak gerçekleştirilecek.

Adaylar, sınav günü saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınav Süresi ve Düzenlemeler

Test, 80 soru içeriyor ve adaylara 180 dakika süre verilecek. Ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar ise ilave sürelerini kullanabilecek.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

Katılım ve Görev Dağılımı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy açıklamasında, bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na 5 bin 263 adayın başvurduğunu bildirdi. Sınavda emniyet personeli dahil 329 kişinin görev yapacağı belirtildi.

Ersoy, "10 engelli aday sınava başvurmuş durumda ve bu adaylar için gerekli düzenlemeler yapıldı. Cumartesi günü bu yılın İngilizce dilinde beşinci Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nı düzenleyeceğiz. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum. Elektronik sınav uygulamalarımızın çeşitliliğini ve kapasitesini arttırmayı planlıyoruz ve bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Elektronik sınavlar, adaylara hızlı sonuç alma ve sınav sonucunu kullanma imkanı sunuyor." ifadelerini kullandı.

