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Oya Başar'ın 'Plastik Aşklar' Oyununun 6. Sezon Açılışı MOİ Sahne'de Gerçekleşti

Oya Başar ve Ebru Kural'ın rol aldığı 'Plastik Aşklar', 6. sezonunu MOİ Sahne'de açtı. Başar, seyirciye sevgi ve güzellik aşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 16:41
Oya Başar'ın 'Plastik Aşklar' Oyununun 6. Sezon Açılışı MOİ Sahne'de Gerçekleşti

Oya Başar'ın seyirciyle buluştuğu "Plastik Aşklar" 6. Sezonunu kutladı

Ünlü oyuncu Oya Başar ve Ebru Kural'ın sahne aldığı komedi oyunu "Plastik Aşklar", 6. sezon açılışını MOİ Sahne'de gerçekleştirdi. Yeni sezon öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başar, oyunun seyirciyle buluşmasını duyduğunda hissettiği mutluluğu dile getirdi.

Oya Başar: 'Seyirciyle buluşmayı özlemişim'

Başar, "O kadar güzeldi ki, çok özlemişim oyunumu. Muhteşem bir seyirciyle karşılaştım. Çok mutluyum, çok keyifliyim. 6. sezonu da inşallah 7, 8, 9 ve 10'a kadar götüreceğiz." diyerek hislerini paylaştı.

Güncel temalar ve mesajlar

OYunun her sezon güncellendiğini aktaran Başar, "Biraz günceli yakalıyoruz herhalde. Bazı şeyler koyuyoruz oyunun içine, güncel olanlar ekliyoruz. Ama şöyle ki oyunumuz zaten çok güncel. Herkesi ilgilendiren bir şey. Aşkın ötesinde bir konuyla insanların içindeki sevgi ve güzellikleri canlandırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Turne planları

Başar, oyunun Türkiye'nin farklı noktalarında toplam 30 kez sergileneceğini belirtti. Ayrıca, yurt dışı turnesi için de hazırlıkların sürdüğünü kaydetti.

Plastic Aşklar, yapımcı Latif Koru tarafından üstlenilen Anatolia Entertainment imzasını taşıyor. Oyun, günümüz aşklarının yapaylığını ele alıyor.

Usta oyuncu Oya Başar ve Ebru Kural'ın rol aldığı komedi oyunu "Plastik Aşklar", 6. sezon...

Usta oyuncu Oya Başar ve Ebru Kural'ın rol aldığı komedi oyunu "Plastik Aşklar", 6. sezon açılışını MOİ Sahne'de gerçekleştirdi.

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