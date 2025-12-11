Özalp'te 16 Yıllık Kan Davası Barışla Sonlandı

Van'ın Özalp ilçesinde, çoban ücretine ilişkin tartışmayla başlayan ve bir kişinin hayatını kaybetmesiyle derinleşen 16 yıllık kan davası, sağlanan uzlaşma ile sona erdi.

Barış Merasimi ve Katılımcılar

Kaşıkara (Devzer) Mahallesi'nde Gülmehmet Şahinerol'un ölümüyle başlayan şiddetli husumet, kanaat önderi İsmail Hakkı Kadirhanoğulları, Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut ve diğer kanaat önderlerinin arabuluculuğuyla sonlandırıldı. İstasyon Mahallesi'ndeki Mescidi Aksa Camii'nde düzenlenen barış törenine çok sayıda kanaat önderi ve yetkili katıldı.

Tören, Kur'an tilavetiyle başladı; günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından dualar edildi. Şahinerol ve Uyanıker aileleri, Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek birbirlerinin elini sıktı ve barışı ilan etti.

Barış Yemeği ve Birlik Mesajı

Barış merasiminin ardından iki aile, Van kent merkezinde bir düğün salonunda düzenlenen büyük barış yemeğinde aynı sofrada buluştu. Tören boyunca birlik, beraberlik ve toplumsal huzurun önemi vurgulandı.

Olayın kökeni, 2009 yılında köyde hayvan bakımında görev yapacak çobanın tutulması sırasında çıkan kavgaya dayanıyor; bu kavga sonucunda bir kişi hayatını kaybetmişti.

