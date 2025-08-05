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Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den Eşit Erişim Vurgusu

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, küresel piyasalara eşit erişimin önemine dikkat çekti, altyapı ve işbirliği gerekliliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.08.2025 19:27
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 19:27
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den Eşit Erişim Vurgusu

Mirziyoyev: "Küresel Pazarlara Eşit Erişim Sağlanmalı"

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan'ın Avaza turizm bölgesinde düzenlenen 3. Birleşmiş Milletler (BM) Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkelerin Konferansı (LLDC)’nda önemli açıklamalarda bulundu.

Mirziyoyev, küresel pazarlara erişimin herkes için eşit olması gerektiğini söyleyerek, bunun yalnızca ekonomik bir zorunluluk değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın temel bir unsuru olduğunu belirtti. Ayrıca, uluslararası ilişkilerde güven ve işbirliğinin bir koşulu olduğuna dikkat çekti.

Ulaşım Sorunları ve Ekonomik Kaybı

Konferansta, Özbekistan'ın deniz erişiminin kısıtlı olduğunu hatırlatan Mirziyoyev, ülkesine en yakın limanların yaklaşık 3 bin kilometre mesafede olduğunu ve bunun, yüksek ulaşım masrafları ile diğer ülkelerin gümrük ve transit politikalarına bağımlılık gibi sorunlar oluşturduğunu ifade etti. Dünya Bankası'na göre, Orta Asya'nın her yıl gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde ikisini kaybettiğini belirtti.

Altyapı ve İşbirliği Vurgusu

Mirziyoyev, denize kıyısı olmayan ülkelerin dünya ekonomisine eşit şartlarla katılımının sağlanması için altyapı sistemlerinin modernize edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, transit sorunların aşılması için işbirliklerinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Orta Asya'da Yeni Ulaşım ve Lojistik Bölgesi

Özbekistan'ın, çağdaş ulaşım ve lojistik ağlarını kurmak için önemli adımlar attığını belirten Mirziyoyev, Orta Asya'da tek bir ulaşım ve lojistik bölgesi oluşturulmasına yönelik projeler yürütüldüğünü ifade etti. Çin ile işbirliği içinde başlatılan Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu projesi gibi önemli yatırım programlarına da dikkat çekti.

BM Önündeki Öneriler

Mirziyoyev, BM himayesinde, Denize Kıyısı Olmayan Ülkeler için Transit Garantilerine İlişkin Küresel Anlaşma geliştirilmesini önerdi. Bu mekanizmanın, limanlara ve ulaşım araçlarına adil erişimi sağlayacağına inandığını belirtti.

Son olarak, Orta Asya'daki ulaşım altyapısını geliştirmek için yıllık yaklaşık 40 milyar dolar yatırım gerektiğini ifade eden Mirziyoyev, denize kıyısı olmayan ülkelerin lojistik entegrasyonunu teşvik etmek üzere bir fon kurulmasını önerdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan'ın Avaza turizm bölgesinde düzenlenen 3....

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan'ın Avaza turizm bölgesinde düzenlenen 3. Birleşmiş Milletler (BM) Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkelerin Konferansı'nda (LLDC) konuştu.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan'ın Avaza turizm bölgesinde düzenlenen 3....

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan'ın Avaza turizm bölgesinde düzenlenen 3. Birleşmiş Milletler (BM) Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkelerin Konferansı'nda (LLDC) konuştu.

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