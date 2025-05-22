Özbekistan ve Slovenya İkili İlişkileri Geliştiriyor

Özbekistan ve Slovenya Arasındaki İlişkilerde Yeni Dönem Başladı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda önemli bir karar aldı. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Slovenya'da, Musar ile bir araya geldi.

Resmi Görüşmeden Önemli Vurgular

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Musar'a yaptığı hoş karşılamadan ötürü teşekkür ederek, 20 yıl sonra gerçekleştirilen bu tarihi görüşmenin iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olacağını belirtti.

İşbirliği ve Ticaret Hacminin Artması

Görüşmede, her iki lider, ikili siyasi diyalog ve iş temaslarını genişletme, kültürel ve turizm ilişkilerinin yanı sıra ikili ticaret hacminin artırılmasına dair atılan adımlardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Liderler, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 500 milyon avroya çıkarılması için ürün yelpazesinin genişletilmesi imkanlarını ele aldı. Özbekistan, tekstil ürünleri, meyve-sebze, mineral gübre ve sanayi ürünleri tedarik ederken, Slovenya’dan ilaç, ileri teknoloji ve ekipmanlar tedarik edilmesi konularında mutabakat sağlandı.

Lojistik ve Yatırım Projeleri Üzerine Mutabakat

Özbekistan'ın Slovenya'nın Koper Limanı’nı Avrupa Birliği pazarına giriş için lojistik merkez olarak kullanması ve Slovenya şirketlerinin Özbekistan'daki çeşitli sektörlerde yatırım projeleri gerçekleştirmesi üzerinde de duruldu.

Kültürel Faaliyetler ve İşbirliği Anlaşmaları

İki ülke arasında kültürel ve sinema günleri düzenlenmesine karar veren liderler, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve görüşmelerde sağlanan mutabakatların hayata geçirilmesi amacıyla Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısının Temmuz ayında Slovenya’da yapılmasını kararlaştırdılar.

Mirziyoyev, ayrıca Slovenya Başbakanı Robert Golob ile işbirliği konularını görüştü. Görüşmelerin sonucunda, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için ortak bir bildiri imzalanarak eğitim, bilim, kültür, turizm, ulaştırma ve şehircilik alanlarında işbirliği anlaşmaları yapıldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda), resmi ziyaret ile gittiği Slovenya'da Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar (solda) ile bir araya geldi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda), resmi ziyaret ile gittiği Slovenya'da Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar (solda) ile bir araya geldi.