Özçelik-İş Sendikası'ndan 103 bin lira promosyon anlaşması

Özçelik-İş Karabük Şubesi, Kardemir, Kardökmak ve Karçel çalışanları için TEB Bankası ile 3 yıllık, toplam 103 bin lira promosyon anlaşması tamamlandı; ödemeler 2026 yılı Ocak ayı içerisinde yapılacak.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 17:12
TEB Bankası ile 3 yıllık sözleşme sonuçlandı

Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz, Kardemir, Kardökmak ve Karçel çalışanlarını kapsayan banka promosyon anlaşmasının tamamlandığını açıkladı.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, sendika yöneticileri ve çalışan temsilcileriyle birlikte katıldıkları promosyon ihalesinin TEB Bankası ile 3 yıl için 103 bin lira olarak sonuçlandığını belirtti.

Promosyon ödemelerinin 2026 yılı Ocak ayı içerisinde tek seferde yapılacağını ifade eden Yılmaz, çalışanlara yönelik düzenlenen bu anlaşmanın önemine vurgu yaptı.

Yılmaz'ın açıklaması: "Yapılan anlaşmanın tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Bu anlaşmanın tüm işverenlere örnek teşkil etmesini temenni ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

Sendika yetkilileri, söz konusu anlaşmanın ilgili çalışanlara sağlayacağı mali katkının ve elde edilen kazanımın altını çizdi. Anlaşmanın uygulama süreci ve ödemelere ilişkin detaylar, yetkililer tarafından takip edilecek.

