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Özdemir Bayraktar Planetaryum ve Bilim Merkezi 57 Binden Fazla Ziyaretçi Ağırladı

Trabzon'daki bilim merkezi, kısa sürede 57.967 kişi tarafından ziyaret edildi. Özdemir Bayraktar Planetaryum, eğitime katkı sunuyor.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 17:58
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 17:58
Özdemir Bayraktar Planetaryum ve Bilim Merkezi 57 Binden Fazla Ziyaretçi Ağırladı

Özdemir Bayraktar Planetaryum ve Bilim Merkezi Ziyaretçi Rekoru Kırdı

Trabzon'da Kasım 2023 itibarıyla hizmete giren Özdemir Bayraktar Planetaryum ve Bilim Merkezi, yalnızca birkaç ay içinde 57.967 ziyaretçiyi ağırladı.

Eğitimde Önemli Bir Anadolu Merkezi

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Merkezin yalnızca Trabzon'dan değil, çevre illerden de yoğun talep gördüğü belirtildi. Öğrenciler için önemli bir eğitim kaynağı olan bu merkez, Doğu Karadeniz bölgesinin tek bilim merkezi olma özelliğine sahip.

Öğrenci ve Sivil Ziyaretçiler

Ziyaretçi sayısının ayrıntılarına bakıldığında, 36.177 ziyaretçinin öğrenci, 21.790 ziyaretçinin ise sivil vatandaşlar olduğu kaydedildi. Merkeze, Trabzon ve çevresindeki 391 okulun yanı sıra 24 okul da diğer 5 ilden öğrencileriyle birlikte ziyaret gerçekleştirdi.

Bilim ve Teknolojiye İlgi Artırma Vizyonu

Özdemir Bayraktar Planetaryum, çeşitli yaş gruplarındaki keşfetmeyi seven misafirleri ağırlamakta. Merkez, bilim ve teknolojiyi daha anlaşılır ve ilgi çekici hale getirmeyi amaçlıyor. Açıklamada, "Bilime ve teknolojiye ilgiyi artırarak gençlerimizi düşünmeye teşvik etmek geleceğimiz açısından büyük önem arz etmektedir. Ülkemizin geleceğine katkı sunacak bireylere ilham olmaya devam edeceğiz," ifadeleri kullanıldı.

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