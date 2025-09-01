Özdemir'den Asu Kaya-Bahçeli Sohbetine CHP Eleştirisi

Özdemir: Asu Kaya-Bahçeli sohbetine tepki gösteren CHP'lilerin tutumunu esefle takip ediyoruz

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında TBMM'de gerçekleşen sohbetten rahatsızlık duyan bazı CHP'li isimlerin tutumunu eleştirdi.

Özdemir, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyet Halk Partisi Osmaniye Milletvekili Sayın Asu Kaya Hanımefendi'nin, 29 Ağustos günü TBMM'de Genel Başkanımız ile yapmış oldukları samimi sohbetten rahatsızlık duyan kimi CHP'lilerin tutumunu esefle takip ediyoruz. Asu Kaya Hanımefendi, gerek mesleğinin ve gerekse mensubu bulunduğu partideki saygın sorumluluğunun yanı sıra siyasi nezaketin kıymetli bir temsilcisidir. CHP'de var olan akıl tutulmasının, yaşanan bu gelişmeyle kendisini göstermesi, Sayın Genel Başkanımızın, daha evvel 'CHP'nin mensuplarına Saraçhane'den çıkıp Ankara yolunda Atatürk'ün izinde gitmelerini tavsiye ediyorum' sözünün haklılığını bir kez daha tescillemiştir.

Özdemir'in açıklaması, partiler arası nezaket ve siyaset içi tutum tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Açıklamada öne çıkan vurgular, Asu Kaya'nın siyasi nezaketi ve CHP içindeki eleştirilerin sertliği oldu.