Özgür Özel, Afyonkarahisar'da İpek Elif Atayman'ı Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu eski İBB Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman'ı Afyonkarahisar'da ziyaret etti ve iddiaları değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 15:28
Özgür Özel, Afyonkarahisar'da İpek Elif Atayman'ı ziyaret etti

Ziyaret ve açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Afyonkarahisar 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan eski İBB Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman'ı ziyaret etti.

Ziyaret sonrası basın mensuplarına konuşan Özel, dün akşam hep birlikte 14 kilometrelik kurtuluş yolunda Zafer Yürüyüşü'nü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Özel, 26 Ağustos'un hem Büyük Taarruz'un hem Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü olduğuna dikkat çekerek şu ifadeyi kullandı:

"Malazgirt Meydan Muharebesi'nin 954. yılındayız. Hem Anadolu'yu Türklere vatan yapan Alparslan'ın hem de daha sonra burayı düşman işgalinden kurtaran Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda saygıyla bir kere daha eğiliyorum."

Özel, Atayman'ın suçlamayı kabul etmediğini belirterek, Atayman'ın suçunun "Ekrem İmamoğlu'na iftara atmamak olduğunu" savundu.

Özel, ziyaretin içeriğini aktarıp savcının ve zorlamaların biçimini şu sözlerle anlattı:

"Savcı diyor ki 'Sen İBB'de Medya AŞ'de görev yapmışsın, gel İmamoğlu'na şu suçlamayı yap.' O da diyor ki 'Olmayan bir şeyi nasıl yapayım, ben onurla, gururla çalışmışım, şimdi nasıl iftira edeyim, yarın öbür gün bu iftiranın altından nasıl kalkarım.' 'Öyle mi sana iyi yolculuklar' diyor."

İnsanların iftira atmaya zorlandığını iddia eden Özel, konuyla ilgili net bir uyarıda bulunarak, "Bunu yapanlar, yaptıranlar yargılanacak. Bunu hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

