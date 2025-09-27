Özgür Özel Afyonkarahisar'da: Kimsesizlerin kimsesi olmaya geliyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Zafer Meydanı mitinginde partisini kimsesizlerin kimsesi ilan etti; ekonomi, Eber Gölü ve Mansur Yavaş soruşturmasını ele aldı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 20:04
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 20:42
Özgür Özel Afyonkarahisar'da: Kimsesizlerin kimsesi olmaya geliyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda düzenlenen Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinginde halka hitap etti. Özel, partisini kurucusu Gazi Mustafa Kemale atıfla tanımlayarak CHP'nin emeklinin, asgari ücretlinin, öğrencinin, esnafın ve milletin partisi olduğunu vurguladı.

Kimsesizlerin kimsesi olmaya geldik

Özel, CHP'nin halkın partisi olduğunu belirterek kimsesizlerin kimsesi olmaya geldiklerini söyledi. Konuşmasında partinin hedef kitlesini; emekliler, asgari ücretliler, öğrenciler, çiftçiler ve esnafa bağladı.

Afyonkarahisar seçimleri ve Burcu Köksal vurgusu

Özel, Afyonkarahisar'da 1950'den beri belediye seçimleri yapıldığını hatırlatarak sandıkta kime emanet edileceğine halkın karar verdiğini ifade etti. Kentte 15 kez seçim kaybettiklerini ancak Afyonkarahisar'a küsmediklerini belirten Özel, sabır ve çalışmanın ardından hatayı kendilerinde arayıp seçimleri kazandıklarını kaydetti. Özel, belediye başkanı Burcu Köksalın yüzde 51 oyla seçildiğini ve son 18 aydır aralıksız çalıştığını söyledi; kısıtlı bütçeye rağmen başarılı işler yapıldığına dikkat çekti.

Ekonomi eleştirisi ve yaşam maliyeti

Özel, iktidarı Afyonkarahisar'ı unuttuğu ve çevresel sorunlara önlem almadığı için eleştirdi. Konuşmasında Eber Gölü kurumaya yüz tuttu iddiasını dile getirdi ve ekonomiye ilişkin çarpıcı örnekler sundu. Özel, gram altının 5 bin lirayı geçtiğini, 23 yıl önce en düşük emekli maaşı ile 8 çeyrek alınabildiğini, bugün ise en düşük emekli maaşının 2 çeyrek alabildiğini söyledi. Ayrıca, bir emeklinin bugün alması gereken tutarla mevcut maaş arasındaki farkı örnekleyerek bunun yoksulluk ve açlık anlamına geldiğini savundu.

Özel, asgari ücretlinin 23 yıl önce 7 çeyrek alırken bugün çok daha düşük bir alım gücüne sahip olduğunu, en düşük emekli maaşının asgari ücretin yüzde 60-65i seviyesinde olduğunu ve asgari ücretin yaklaşık 22 bin lira gibi açlık sınırının altında bir düzeyde olduğunu ileri sürdü. Memurların ve öğrencilerin kayıplarına dair çeyrek altın karşılaştırmalarına da konuşmasında yer verdi.

Ankara soruşturması ve Mansur Yavaş savunması

Özel, siyasetin öncelik belirleme işi olduğunu belirterek meydanlarda olduklarını kaydetti ve Ankara Büyükşehir Belediyesiyle ilgili konser harcamalarına ilişkin soruşturmaya değindi. Özel, Mansur Başkan ve Ekrem Başkanın bu milletin gönlünde yer tuttuğunu söyleyerek haksız ithamlara tepki gösterdi.

Özel, söz konusu iddialara ilişkin olarak Sayıştay gelip denetlemiş, hiç kusur görmemiş ve müfettişlerin de eksiklik tespit etmediğini belirtti. İç denetleme sonucu yolsuzluk çıkmadığını, çıkan tek kusurun ise Melih Gökçek döneminde işe alınmış bir memura ait olduğunu, hakkında işlem yapıldığını ve iddiaların asılsız olduğunu savundu. Özel, bu süreçte iftira atıldığını ve masum kişilere yönelik suçlamaların haksız olduğunu ifade etti.

Genel olarak Özel, iktidarın uygulamalarının emekliye, asgari ücretliye, öğrenciye, çiftçiye ve esnafa iyi gelmediğini, zengin ile yoksul arasındaki gelir dağılımı adaletsizliğini öne çıkararak CHP nin halka dönük politikalarını vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar'da partisince Zafer Meydanı'nda düzenlenen, "Millet...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar'da partisince Zafer Meydanı'nda düzenlenen, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılarak konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar'da partisince Zafer Meydanı'nda düzenlenen, "Millet...

İLGİLİ HABERLER

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pakistan Bakanı: İsrail İHA'sı Yemen'de 24 Pakistanlıyı Taşıyan LPG Tankerine Saldırdı
2
Adana Kozan'da Panelvan Yangını: Bir Araç Kullanılamaz Hale Geldi
3
Tokat Erbaa'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 3 çocuk yaralandı
4
İYİ Parti'den Mersin Mitingi: Dervişoğlu — 'Üretimle Büyüyen, Adaletle Yönetilen Türkiye'
5
Zelenskiy: İHA ve füze üretimini artıracağız — Patriot desteği, Trump görüşmesi ve Macaristan iddiası
6
Hizbullah Lideri Kasım: 'Meydanı Terk Etmeyeceğiz, Silahı Bırakmayacağız'
7
Kocaeli'de Hünnap Boğaza Kaçtı: Heimlich Manevrasıyla Kurtarıldı

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı