Özgür Özel Afyonkarahisar'da: Kimsesizlerin kimsesi olmaya geliyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda düzenlenen Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinginde halka hitap etti. Özel, partisini kurucusu Gazi Mustafa Kemale atıfla tanımlayarak CHP'nin emeklinin, asgari ücretlinin, öğrencinin, esnafın ve milletin partisi olduğunu vurguladı.

Kimsesizlerin kimsesi olmaya geldik

Özel, CHP'nin halkın partisi olduğunu belirterek kimsesizlerin kimsesi olmaya geldiklerini söyledi. Konuşmasında partinin hedef kitlesini; emekliler, asgari ücretliler, öğrenciler, çiftçiler ve esnafa bağladı.

Afyonkarahisar seçimleri ve Burcu Köksal vurgusu

Özel, Afyonkarahisar'da 1950'den beri belediye seçimleri yapıldığını hatırlatarak sandıkta kime emanet edileceğine halkın karar verdiğini ifade etti. Kentte 15 kez seçim kaybettiklerini ancak Afyonkarahisar'a küsmediklerini belirten Özel, sabır ve çalışmanın ardından hatayı kendilerinde arayıp seçimleri kazandıklarını kaydetti. Özel, belediye başkanı Burcu Köksalın yüzde 51 oyla seçildiğini ve son 18 aydır aralıksız çalıştığını söyledi; kısıtlı bütçeye rağmen başarılı işler yapıldığına dikkat çekti.

Ekonomi eleştirisi ve yaşam maliyeti

Özel, iktidarı Afyonkarahisar'ı unuttuğu ve çevresel sorunlara önlem almadığı için eleştirdi. Konuşmasında Eber Gölü kurumaya yüz tuttu iddiasını dile getirdi ve ekonomiye ilişkin çarpıcı örnekler sundu. Özel, gram altının 5 bin lirayı geçtiğini, 23 yıl önce en düşük emekli maaşı ile 8 çeyrek alınabildiğini, bugün ise en düşük emekli maaşının 2 çeyrek alabildiğini söyledi. Ayrıca, bir emeklinin bugün alması gereken tutarla mevcut maaş arasındaki farkı örnekleyerek bunun yoksulluk ve açlık anlamına geldiğini savundu.

Özel, asgari ücretlinin 23 yıl önce 7 çeyrek alırken bugün çok daha düşük bir alım gücüne sahip olduğunu, en düşük emekli maaşının asgari ücretin yüzde 60-65i seviyesinde olduğunu ve asgari ücretin yaklaşık 22 bin lira gibi açlık sınırının altında bir düzeyde olduğunu ileri sürdü. Memurların ve öğrencilerin kayıplarına dair çeyrek altın karşılaştırmalarına da konuşmasında yer verdi.

Ankara soruşturması ve Mansur Yavaş savunması

Özel, siyasetin öncelik belirleme işi olduğunu belirterek meydanlarda olduklarını kaydetti ve Ankara Büyükşehir Belediyesiyle ilgili konser harcamalarına ilişkin soruşturmaya değindi. Özel, Mansur Başkan ve Ekrem Başkanın bu milletin gönlünde yer tuttuğunu söyleyerek haksız ithamlara tepki gösterdi.

Özel, söz konusu iddialara ilişkin olarak Sayıştay gelip denetlemiş, hiç kusur görmemiş ve müfettişlerin de eksiklik tespit etmediğini belirtti. İç denetleme sonucu yolsuzluk çıkmadığını, çıkan tek kusurun ise Melih Gökçek döneminde işe alınmış bir memura ait olduğunu, hakkında işlem yapıldığını ve iddiaların asılsız olduğunu savundu. Özel, bu süreçte iftira atıldığını ve masum kişilere yönelik suçlamaların haksız olduğunu ifade etti.

Genel olarak Özel, iktidarın uygulamalarının emekliye, asgari ücretliye, öğrenciye, çiftçiye ve esnafa iyi gelmediğini, zengin ile yoksul arasındaki gelir dağılımı adaletsizliğini öne çıkararak CHP nin halka dönük politikalarını vurguladı.

