Özgür Özel Balıkesir'in Burhaniye İlçesinde: İlçe Ziyareti ve Cenaze Töreni

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Burhaniye'de

İlçe ziyaretinin ardından cenaze törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu.

Partiden yapılan açıklamaya göre Özel, ilk olarak partisinin Burhaniye ilçe başkanlığını ziyaret ederek partililerle görüştü.

Daha sonra, Bornova Anadolu Lisesi'nden arkadaşı Evren Arpat'ın vefat eden dayısı Tayfun Bardakçı için İskele Camisi'nde düzenlenen cenaze namazına katıldı.

Özel, törende Bardakçı ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Burhaniye İlçe Başkanlığını ziyaret etti, bina önünde toplanan vatandaşlarla bir araya geldi.