Özgür Özel Canlı Yayında Gündemi Değerlendirdi

Özgür Özel, Canlı Yayında Soruları Yanıtladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TV100 canlı yayınında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Özellikle eski genel başkanların tavırları ve partinin mevcut durumu üzerine dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Tweet Atmanın Eleştirileri

Özel, "Kemal Bey çokça tweet atıyor. Önceki genel başkanlarımızın tercih etmediği bir yol izliyor." dedi. Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık dönemi sonrası attığı tweetleri eleştirerek, partinin geçmişine saygılı olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Karşılama

TBMM yasama yılı açılışı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı CHP Grubu milletvekillerinin ayağa kalkarak karşılamasıyla ilgili soruya yanıt veren Özel, "Bu kararım makama saygıdan. Bunu ben de önemsedim ama muhalefet yapmaktan vazgeçmiyorum." şeklinde konuştu.

Devlet Bahçeli ile Diyalog

Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile olan diyalogları hakkında, “Dün çok ağır sözler sarf etti ama ben de saygıda kusur etmedim.” dedi. Bahçeli’nin bazı gazetecilere yönelik tehditlerini eleştiren Özel, siyasi açıklamaların sorumluluğunu taşımanın önemine vurgu yaptı.

Ekrem İmamoğlu'nun Davası

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik davanın sonuçları hakkında da yorumlayan Özel, siyasi yasak uygulanmasının beklenmediğini ifade etti. "Bence Yargıtay aşamasında kalacak," dedi.

Adaylık Konusundaki Düşünceleri

CHP’nin cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde kendi isminin geçmesini istemediğini kaydeden Özel, en doğru adayın ortak akılla belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Okul Temizliği ve Anayasa Çalışmaları

Özel, okulların temizlenmesi ve yeni anayasa üzerindeki duruşlarını da dile getirerek, "Mevcut anayasaya uysunlar, yeni anayasayı konuşsunlar." şeklinde konuştu. Ayrıca Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ile görüşme talebinin arka kapı diplomasisiyle olumlu yanıt aldığını belirtti.