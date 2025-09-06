DOLAR
Özgür Özel, CHP'nin kuruluş haftasında gençlerle buluştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin kuruluş haftası kapsamında Bellek Sergisi'nde gençlerle buluştu; sorularını dinleyip çözüm önerilerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 23:30
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 23:36
Genel merkezdeki Bellek Sergisi'nde gençlerle sohbet

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde gençlerle bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre Özel, CHP'nin kuruluş haftası etkinlikleri kapsamında genel merkez binasındaki Bellek Sergisi'nde toplanan gençlerle buluştu.

Gençlerin sorularını ve görüşlerini dinleyen Özel, çözüm önerilerini paylaştı.

Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç ile Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın eşlik etti.

