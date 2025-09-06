Özgür Özel, CHP'nin kuruluş haftasında gençlerle buluştu
Genel merkezdeki Bellek Sergisi'nde gençlerle sohbet
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde gençlerle bir araya geldi.
Partiden yapılan açıklamaya göre Özel, CHP'nin kuruluş haftası etkinlikleri kapsamında genel merkez binasındaki Bellek Sergisi'nde toplanan gençlerle buluştu.
Gençlerin sorularını ve görüşlerini dinleyen Özel, çözüm önerilerini paylaştı.
Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç ile Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın eşlik etti.
