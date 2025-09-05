Özgür Özel: CHP Program Çalışmaları Türkiye'yi Gelecek 10 Yıla Hazırlayacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde düzenlenen CHP Program Çalıştayı açılışında konuştu. Özel, bir yıllık program hazırlıklarının ülkeyi önümüzdeki on yıla taşıyacak nitelikte olduğunu vurguladı.

Kuruluş Haftası ve Çalıştayın Hedefi

Özel, geçen sene kabul edilen yeni tüzükte 4-9 Eylül tarihlerini kuruluş haftası olarak belirlediklerini hatırlattı ve bu yılın ana temasını program çalışması olarak seçtiklerini açıkladı.

"Bir yıldır yoğun olarak sürdürdüğümüz program çalışmaları, Türkiye'yi gelecek 10 yıllara hazırlayacak" ifadelerini kullanan Özel, partinin vizyonunu katılımcı bir yaklaşımla ve bilimin rehberliğinde şekillendireceklerini söyledi.

Programın Kapsamı ve Katılımcı Yapısı

Özel, CHP'nin 106 yıllık tarihinde programların hep dönüştürücü bir rol oynadığını belirterek, bu çalışmanın da aynı amaçla hazırlandığını aktardı. Çalışmanın son aşamasına geldiklerini söyleyen Özel, şunları ifade etti:

"Cumhuriyetin kurucu partisi, kendi vizyonunu, en katılımcı anlayışla ve bilimin yol göstericiliğiyle şekillendiriyor ve hayata geçiriyor. Partimiz, dünyanın önde gelen program partilerinden biridir. 106 yıllık partimizin tarihinde, programlarımızda ortaya konulan vizyon, her zaman Türkiye'yi dönüştüren eylemlere taşınmıştır. Sizlerle birlikte yazmakta olduğumuz ve redaksiyon evresine devretmeyi umduğumuz bu haftanın sonunda, programımızın cumhuriyetin 2025 dünyasına uygun, 2025 Türkiye'sinin sorunlarına doğru çözümler üreten, partimize ve ülkemize yeni bir soluk, yeni bir vizyon kazandırmasını arzuluyoruz."

Çalıştayda akademisyenler, uzmanlar, bilim insanları, bürokratlar ve sivil toplum temsilcileri gibi çeşitli kesimlerin yer alacağını belirten Özel, genel merkezin bir fikir fabrikasına dönüşeceğini söyledi. Demokrasi, kalkınma, sosyal adalet, sanayi politikaları, toplumsal cinsiyet eşitliği, gençlik politikaları, ekonomi ve ticaret gibi başlıklarda somut öneriler geliştireceklerini aktardı.

İktidara Hazırlık ve Mücadele Vurgusu

Özel, CHP'nin iktidara hazırlandığını ifade ederek, ülkenin kritik bir süreçten geçtiğini ve partinin tarihsel sorumluluğuna işaret etti. Muhalefetin, demokrasiyi araçsallaştıran yaklaşımlarına karşı uyarıda bulundu:

"Karşımızdakilerin araç olarak gördükleri demokrasiyi, artık bir kenara bırakıp, hatta ve hatta buraya gelmelerini sağlayan sandığı ortadan kaldırmaya niyetlendikleri bir sürecin içindeyiz."

Özel, mücadelede cesaret ve kararlılığın önemine dikkat çekti ve sürecin fiziksel bedellerinden söz ederek şunları kaydetti:

"O yüzden bize bu mücadelede cesaret düşüyor, kararlılık düşüyor. Ama her mücadelenin bir fiziki tarafı, birimiz, birilerimiz ne kadar daha süreceği bilinmeyen haksız mahkumiyetle ve lüzumsuz, kötü niyetle uygulanan bir tutuklama tedbiriyle zindanlarda bedel ödüyorlar. Kimilerimiz meydanlardayız, otobüslerin üstündeyiz. Tarihte görülmemiş mitinglerle, meydanların bize kattığı enerjiyle birlikte bir mücadeledeyiz. Ama işin, bu büyük değişim ve dönüşümün bir de bu safhası var. Bu safhayı yapmak için de sizlerle birlikteyiz."

Vizyon ve Yönetim Anlayışı

Özel, programın Atatürk devrimleri ve 6 okumuz üzerine inşa edileceğini belirterek, bilimin ışığında hazırlanan vizyonun hayata geçirileceğini söyledi:

"Bir yıldır yoğun olarak sürdürdüğümüz program çalışmaları, Türkiye'yi gelecek 10 yıllara hazırlayacak şüphesiz. Atatürk devrimleri ve 6 okumuz üzerine inşa edilmiş kapsamlı bir vizyon metnimizi, yine bilimin ışığında hep birlikte tamamlayıp uygulayacağız."

Özel, program güncelleme sürecinin katılımcı, kapsayıcı ve dinamik bir yaklaşımla yürütüldüğünü, Türkiye'yi vadettikleri şekilde yönetme kararlılığını bu sürece de taşıyacaklarını vurguladı.