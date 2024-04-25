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Özgür Özel Çorlu’da ailelerle buluştu: Çorlu tren kazası davasında karar günü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 2018’de yaşanan tren kazası faciasında 7’si çocuk 25 kişi yaşamını yitirmiş, 300’den fazla kişi yaralanmıştı. Yaşanan tren kazası davasında karar duruşması bugün yapılıyor. CHP lideri Özgür Özel, dava için Çorlu’da ailelerle buluştu.

Yayın Tarihi: 25.04.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 10:48
Özgür Özel Çorlu’da ailelerle buluştu: Çorlu tren kazası davasında karar günü

Tekirdağ Çorlu’da meydana gelen ve 7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin ise yaralandığı tren kazası faciası ile ilgili davanın karar duruşması bugün yapılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, davayı yakından takip etmek için Çorlu’da yakınlarını kaybeden aileler ile buluştu.

Çorlu tren kazası davasında karar bugün verilecek

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen ve 13 sanığın “taksirle bir ya da birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan yargılandığı davada karar bugün verilecek. Yaşanan faciada yakınlarını kaybeden ailelerle İsmet İnönü Parkı’nda buluşan Özel, burada açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklama sonrasında Özel, ailelerin duruşma salonuna düzenlediği yürüyüşe katıldı.

Özel: “Bu işin peşinini bırakmam”

Yaşanan tren kazası faciası ile ilgili davayı yakından takip ettiklerini ifade eden Özgür Özel, “Geçen sefer de söylemiştik. Daha güçlü ve kalabalık şekilde geleceğiz demiştik. 31 Mart’ta halk, her türlü adaletsizliğe “dur” demiştir. Suçluları masum, ölenleri suçlu şekilde gösterecek bir karara kimse yeltenmesin. Kazada 3 yaşında 5 yaşında hayatını kaybetmiş küçük çocukların hakkına girenlerin peşini bırakmam. Bu iş burada bitmez” şeklinde konuştu.

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