Özgür Özel'den Daron Acemoğlu'na Özverili Tebrik Araması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Tebrik Telefonu

2024 Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazanarak ülke gündemine damga vuran Daron Acemoğlu, tüm Türkiye’nin gurur kaynağı oldu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bu önemli başarısı nedeniyle Acemoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.

Özel'in Açıklamaları

CHP tarafından yapılan resmi açıklamada, Özel’in Acemoğlu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine dair detaylar paylaşıldı. Görüşmede, Özgür Özel, Acemoğlu’nun aldığı ödülün Türkiye’yi onurlandırdığını belirtti ve başarılı akademisyeni kutladı.

Bu anlamlı ödül, yalnızca Daron Acemoğlu için değil, ülkemiz adına da büyük bir başarı olarak değerlendiriliyor. Özel, bu tür başarıların Türkiye’nin bilim ve akademik alanındaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti.