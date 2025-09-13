Özgür Özel'den Hacı Bektaş Veli Festivali'nde Alevi Açılımı ve Cemevleri Çağrısı

Özgür Özel: Alevilere yönelik borçlarımızı ödeyeceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği dördüncü Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivalinde yaptığı konuşmada, Alevi toplumuna yönelik hak ve adalet vurgusu yaptı.

Festivaldeki sözleri ve birlik çağrısı

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen festivale katılan Özel, konuşmasında Türkiye'nin geleceğini kapsayıcı bir anlayışla kuracaklarını ifade etti: "Türkiye'nin yarınlarını, Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdüyle, Türküyle etnik kökeni ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun, bu ülkenin bütün namuslu insanlarıyla, geçmişte hangi partiye oy vermiş olursa olsun birlikte kuracağız."

Alevi toplumunun çektiği acılar

Özel, Alevi toplumunun tarih boyunca acıyı sessiz taşıdığını belirterek, şu tespitleri paylaştı: "Her çağın Kerbelası'nda mazlumun yanında oldunuz. Mağdur oldunuz ama asla zalim olmadınız. Mustafa Kemal Paşa'ya omuz verdiniz. Kurtuluşta da kuruluşta da siz vardınız. Kerbela’dan Çorum'a, Maraş'tan Madımak'a, Sivas'tan Gezi'ye acıyı içinize gömüp kini değil, sevgiyi büyüttünüz. Bir gün bile 'Bize borçlusunuz.' demediniz, size olan borcumuzu hatırlatmadınız. Biz biliyoruz, bu ülkenin size borcu çok."

Cemevleri ve yeni açılım çağrısı

Özel, Alevilerin taleplerinin konjonktürel arayışların parçası değil, yılların olgunlaşmış hakkı olduğunu belirtti. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Aleviler için yapılacak şey bir lütuf değil, on yıllardır acılı bir bekleyişin olgunlaşmış meyvesine bizzat kendi sabırlarıyla kavuşmalarıdır. CHP, her zaman olduğu gibi bugün de yarın da Alevilerin ve taleplerinin yanındadır. İlk olarak cemevlerine ibadethane statüsü verilmelidir."

Özel, açılımdan bahsedenlerin Meclis açıldığında kendilerinin sunacağı önergeler ve kanun tekliflerine destek vermesi gerektiğini ifade ederek, bunun önemli bir eşik olduğunu vurguladı.

Bayrampaşa iddiası

Konuşmasında yerel yönetimlere ilişkin de dikkat çekici bir noktaya değinen Özel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile 8 belediye meclis üyesinin yolsuzluk operasyonunda gözaltına alındığını anımsattı ve belediye yönetiminin yargı yoluyla ellerinden alınmak istendiğini öne sürdü.

İdealler ve kapanış mesajı

Yürüdükleri yolu Hacıbektaş Veli, Pir Sultan Abdal, Abdal Musa, Mevlana ve Yunus Emre gibi eren ve evliyaların öğretileriyle aydınlatacaklarını söyleyen Özel, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Hacı Bektaş Veli’nin hikmetiyle, Pir Sultan'ın direnciyle, Hazreti Hüseyin'in 'Hüseyni Kıyam' diye bilinen dik duruşuyla, insanlığa, barışa, kardeşliğe hizmet etmeye söz veriyoruz."

