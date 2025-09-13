Özgür Özel'den Hacı Bektaş Veli Festivali'nde Alevi Açılımı ve Cemevleri Çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hacı Bektaş Veli Festivali'nde Alevi açılımı, cemevlerinin ibadethane statüsü ve eşitlik vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 22:56
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 23:47
Özgür Özel'den Hacı Bektaş Veli Festivali'nde Alevi Açılımı ve Cemevleri Çağrısı

Özgür Özel: Alevilere yönelik borçlarımızı ödeyeceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği dördüncü Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivalinde yaptığı konuşmada, Alevi toplumuna yönelik hak ve adalet vurgusu yaptı.

Festivaldeki sözleri ve birlik çağrısı

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen festivale katılan Özel, konuşmasında Türkiye'nin geleceğini kapsayıcı bir anlayışla kuracaklarını ifade etti: "Türkiye'nin yarınlarını, Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdüyle, Türküyle etnik kökeni ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun, bu ülkenin bütün namuslu insanlarıyla, geçmişte hangi partiye oy vermiş olursa olsun birlikte kuracağız."

Alevi toplumunun çektiği acılar

Özel, Alevi toplumunun tarih boyunca acıyı sessiz taşıdığını belirterek, şu tespitleri paylaştı: "Her çağın Kerbelası'nda mazlumun yanında oldunuz. Mağdur oldunuz ama asla zalim olmadınız. Mustafa Kemal Paşa'ya omuz verdiniz. Kurtuluşta da kuruluşta da siz vardınız. Kerbela’dan Çorum'a, Maraş'tan Madımak'a, Sivas'tan Gezi'ye acıyı içinize gömüp kini değil, sevgiyi büyüttünüz. Bir gün bile 'Bize borçlusunuz.' demediniz, size olan borcumuzu hatırlatmadınız. Biz biliyoruz, bu ülkenin size borcu çok."

Cemevleri ve yeni açılım çağrısı

Özel, Alevilerin taleplerinin konjonktürel arayışların parçası değil, yılların olgunlaşmış hakkı olduğunu belirtti. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Aleviler için yapılacak şey bir lütuf değil, on yıllardır acılı bir bekleyişin olgunlaşmış meyvesine bizzat kendi sabırlarıyla kavuşmalarıdır. CHP, her zaman olduğu gibi bugün de yarın da Alevilerin ve taleplerinin yanındadır. İlk olarak cemevlerine ibadethane statüsü verilmelidir."

Özel, açılımdan bahsedenlerin Meclis açıldığında kendilerinin sunacağı önergeler ve kanun tekliflerine destek vermesi gerektiğini ifade ederek, bunun önemli bir eşik olduğunu vurguladı.

Bayrampaşa iddiası

Konuşmasında yerel yönetimlere ilişkin de dikkat çekici bir noktaya değinen Özel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile 8 belediye meclis üyesinin yolsuzluk operasyonunda gözaltına alındığını anımsattı ve belediye yönetiminin yargı yoluyla ellerinden alınmak istendiğini öne sürdü.

İdealler ve kapanış mesajı

Yürüdükleri yolu Hacıbektaş Veli, Pir Sultan Abdal, Abdal Musa, Mevlana ve Yunus Emre gibi eren ve evliyaların öğretileriyle aydınlatacaklarını söyleyen Özel, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Hacı Bektaş Veli’nin hikmetiyle, Pir Sultan'ın direnciyle, Hazreti Hüseyin'in 'Hüseyni Kıyam' diye bilinen dik duruşuyla, insanlığa, barışa, kardeşliğe hizmet etmeye söz veriyoruz."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Yenikapı Etkinlik...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı’nda dördüncüsü düzenlenen Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali'ne katılarak konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Yenikapı Etkinlik...

İLGİLİ HABERLER

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem Özeti 14 Eylül 2025: Siyaset, Diplomasi ve Spor Öne Çıkıyor
2
İzmir Seferihisar'da 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı
3
İsrail Ordusunun Asker İhtiyacı ve Ultra-Ortodoksların Rolü
4
Filistin'den Dünya’ya Çağrı: Gazze’deki Soykırımı Durdurmak İçin 'Daha Cesur Yöntemler' Gerekiyor
5
Londra'da Aşırı Sağ Eyleminde 26 Polis Yaralandı, 25 Gözaltı
6
Suriye Malula'da Geleneksel Haç Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye