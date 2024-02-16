Özgür Özel'den Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş hakkında kritik açıklaması

Özel, Dikili'de düzenlenen halk buluşmasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin yapay zeka kullanımıyla ilgili sorusuna Özel, 2019 seçimlerinden önce 20-25 kat daha fazla anket gerçekleştirdiklerini, telefonla yapılan anketlerde de yapay zekadan yararlandıklarını söyledi.

Özel, yapay zekanın anket sonuçlarını düzelttiğini, aday tavsiyeleri yaptığını belirtti ve "Bundan sonra zaten artık yapay zeka hayatımızın her yerinde var. Hatta biliyorsunuz insan kaynakları şirketlerinin yaptığı işin yüzde 85'ini yapar hale geldi. Önemli olan yapay zekayı reddetmeden, yaratacağı istihdam düşüşüne, işsizliğe devletin mutlaka çözüm bulması. Yoksa yapay zekayı reddederek olmaz ama yerine işinden ettikleri insanlara mutlaka istihdam vermek lazım." dedi.

Özel, CHP'nin seçim klibinde Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'ın neden yer almadığına ilişkin soruya, Savaş'ın deprem dolayısıyla böyle bir klipte bulunmasının uygun olmayacağını düşündüğünü, kendisinin de bu görüşe katıldığını ifade etti.

HATASIZ DEĞİL ANCAK TEK GÜNAH KEÇİSİ OLARAK GÖSTERİLEMEZ

Özel, CHP'nin seçim klibinde yer almayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'ın durumunu açıkladı. Özel, Hatay'da beşinci kez anket yaptırdıklarını, Lütfü Savaş'ın kendilerine daha iyi bir aday bulmaları halinde geri çekileceğini söylediğini ancak henüz Hatay halkının Lütfü Savaş'tan daha çok istediği bir isim bulamadıklarını dile getirdi. Özel, Lütfü Savaş'ın kusursuz olmadığını, eleştiriye açık olduğunu ancak yaşanan sorunların hepsinin tek suçlusu ve günah keçisi olarak gösterilmesinin de haksızlık olduğunu vurguladı.