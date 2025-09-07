DOLAR
Özgür Özel'den İstanbul İl Yönetimine Sert Uyarı: 'Tarihi bir yanılgı içindesiniz'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP 102. Yıl Dayanışma Konseri'nde İstanbul il yönetimine yapılan görevlendirmeyi 'tarihi yanılgı' diyerek eleştirdi.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 22:17
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 22:44
Özgür Özel'den İstanbul İl Yönetimine Sert Uyarı

CHP 102. Yıl Dayanışma Konseri'nde kararlılık mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yenimahalle'de düzenlenen CHP 102. Yıl Dayanışma Konseri'nde yaptığı konuşmada, İstanbul'daki gelişmeleri sert bir dille eleştirdi ve parti tabanına birlik çağrısı yaptı.

"(İstanbul İl yönetimine yapılan görevlendirme) Tarihi bir yanılgı içindesiniz, mahcup olacaksınız, bu hatadan dönün, Mustafa Kemal'in partisinin..."

Özel, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince alınan ve CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılarak yerlerine görevlendirme yapılmasına ilişkin karara tepki gösterdi.

"Tarihi bir yanılgı içindesiniz, mahcup olacaksınız, bu hatadan dönün, Mustafa Kemal'in partisinin üyelerine yakışan şekilde davranın, son uyarımdır."

Konuşmasında, partilerinin İstanbul teşkilatını "İstanbul'daki baba evi" olarak tanımlayan Özel, il başkanlığının önüne çevik kuvvet getirilmesine ve binanın polis kuşatması altına alınmasına sert tepki gösterdi:

"Şu anda evimizi polis kuşatması altına alanlara, çevik kuvveti İstanbul il başkanlığımızın önüne getirenlere, bu milletin polisine bu kanunsuz emirleri verenlere, yetkisiz asliye hukuk mahkemelerinden İstanbul il kongremizi iptal ettirip oraya bir kayyum oturtmaya çalışanlara yazıklar olsun. CHP'yi savunmak Cumhuriyet'i savunmaktır. CHP'ye saldırmak, Cumhuriyet'e saldırmaktır. Cumhuriyet'e saldıranların karşısında korkusuzca, 102 yıl önceki 105 yıl önceki azimle, kararlılıkla duracağız. Korkmuyoruz, teslim olmuyoruz, olmayacağız."

Özel, bütün demokratları ve CHP'lileri İstanbul İl Başkanlığı'na sahip çıkmaya davet ederek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Konuşmasının bir bölümünde ise "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin sonunda Özel, sahne alan sanatçılar ve partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

