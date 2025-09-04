Özgür Özel'e Saldırı Davası: Selçuk Tengioğlu'na 4 yıl 6 aya Kadar Hapis İstemi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nde düzenlenen anma töreni çıkışında saldırdığı iddiasıyla tutuklanan Selçuk Tengioğlu hakkındaki dava, İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam etti.

Duruşma ve ara karar

Tutuklu sanık Tengioğlu duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Duruşmada müşteki CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, suçun vasıf ve mahiyeti ile dosya kapsamı dikkate alındığında sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini ve müştekinin yaralanmasına ilişkin kati rapor alınmasını talep etti.

Müşteki avukatı Sedat Aslantaş, Özel’in duruşmada dinlenilmesine ilişkin ara karardan dönülmesini isteyerek, olaydan geçen süre nedeniyle şu aşamada tespit edilebilecek bir yarasının bulunmadığını ve rapor alınmasına gerek olmadığını belirtti.

Sanık Tengioğlu, ifadesinde "İnsanları bu kadar acı ve kan içinde görünce bir tepki göstermiştim. Ben mağdurum çok acı çekiyorum tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme, müştekinin duruşmada dinlenilmesine ilişkin ara karardan vazgeçerek, Özel’in yaralanmasına ilişkin olarak dosya üzerinden Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından rapor düzenlenmesine hükmetti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 29 Eylül'e erteledi.

İddianameden: Olayın seyri ve soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesine göre, sanık Selçuk Tengioğlu (66), 4 Mayıs'ta Taksim'deki bir aparttan saat 08.30 civarında ayrılıp bir otele giderek kahvaltı yaptı, ardından Taksim Meydanı'na yürüyerek AKM önüne geldi. İddianamede, burada yaklaşık 2,5-3 saat beklediği, CHP Genel Başkanı Özel'in tören alanına girişini gördüğü ve tören bitiminde Özel'in yanına yaklaşarak yüzüne tokat attığı kaydediliyor.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde Tengioğlu'nun herhangi bir suç örgütü veya terör örgütüyle irtibatının tespit edilmediği, eyleme iştirak eden kişi olup olmadığına ilişkin hesap hareketleri ve geçmişe dönük 5 yıllık HTS verilerinin incelendiği belirtildi. İddianamede, HTS analiz raporu ve MASAK verilerinde suça iştirak eden kişilere ilişkin veri bulunamadığı vurgulanıyor.

Sanığın ifadesi özetle suçlamaları kabul ettiği ve eylemi bir anlık öfkeyle gerçekleştirdiğini beyan ettiği şeklinde aktarılıyor.

İddianamede, Tengioğlu hakkında "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.