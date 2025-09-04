DOLAR
41,17 -0,01%
EURO
48,07 -0,01%
ALTIN
4.687,23 0,58%
BITCOIN
4.570.726,22 1,03%

Özgür Özel'e Saldırı Davası: Selçuk Tengioğlu'na 4 yıl 6 aya Kadar Hapis İstemi

AKM çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırdığı iddiasıyla yargılanan Selçuk Tengioğlu'nun duruşması devam etti; mahkeme ATK raporu istedi, duruşma 29 Eylül'e ertelendi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 13:19
Özgür Özel'e Saldırı Davası: Selçuk Tengioğlu'na 4 yıl 6 aya Kadar Hapis İstemi

Özgür Özel'e Saldırı Davası: Selçuk Tengioğlu'na 4 yıl 6 aya Kadar Hapis İstemi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nde düzenlenen anma töreni çıkışında saldırdığı iddiasıyla tutuklanan Selçuk Tengioğlu hakkındaki dava, İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam etti.

Duruşma ve ara karar

Tutuklu sanık Tengioğlu duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Duruşmada müşteki CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, suçun vasıf ve mahiyeti ile dosya kapsamı dikkate alındığında sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini ve müştekinin yaralanmasına ilişkin kati rapor alınmasını talep etti.

Müşteki avukatı Sedat Aslantaş, Özel’in duruşmada dinlenilmesine ilişkin ara karardan dönülmesini isteyerek, olaydan geçen süre nedeniyle şu aşamada tespit edilebilecek bir yarasının bulunmadığını ve rapor alınmasına gerek olmadığını belirtti.

Sanık Tengioğlu, ifadesinde "İnsanları bu kadar acı ve kan içinde görünce bir tepki göstermiştim. Ben mağdurum çok acı çekiyorum tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme, müştekinin duruşmada dinlenilmesine ilişkin ara karardan vazgeçerek, Özel’in yaralanmasına ilişkin olarak dosya üzerinden Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından rapor düzenlenmesine hükmetti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 29 Eylül'e erteledi.

İddianameden: Olayın seyri ve soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesine göre, sanık Selçuk Tengioğlu (66), 4 Mayıs'ta Taksim'deki bir aparttan saat 08.30 civarında ayrılıp bir otele giderek kahvaltı yaptı, ardından Taksim Meydanı'na yürüyerek AKM önüne geldi. İddianamede, burada yaklaşık 2,5-3 saat beklediği, CHP Genel Başkanı Özel'in tören alanına girişini gördüğü ve tören bitiminde Özel'in yanına yaklaşarak yüzüne tokat attığı kaydediliyor.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde Tengioğlu'nun herhangi bir suç örgütü veya terör örgütüyle irtibatının tespit edilmediği, eyleme iştirak eden kişi olup olmadığına ilişkin hesap hareketleri ve geçmişe dönük 5 yıllık HTS verilerinin incelendiği belirtildi. İddianamede, HTS analiz raporu ve MASAK verilerinde suça iştirak eden kişilere ilişkin veri bulunamadığı vurgulanıyor.

Sanığın ifadesi özetle suçlamaları kabul ettiği ve eylemi bir anlık öfkeyle gerçekleştirdiğini beyan ettiği şeklinde aktarılıyor.

İddianamede, Tengioğlu hakkında "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat
2
Kars'ta Traktörden Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
3
Adana Aladağ'da Domuz Avında 17 Yaşındaki Barış Şahin Kazara Öldü, Arkadaşı H.M. Gözaltında
4
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği
5
Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif
6
İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı
7
Ordu Yetkilisi: Gazze'nin İşgali Hamas'ı Teslim Ettireceğinin Garantisi Değil

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı