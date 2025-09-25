Özgür Özel, Elazığ'da Şehit Sefer Alan'ın Ailesini Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2024'te Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın Elazığ'daki ailesine taziyelerini iletti.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 18:17
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 18:27
CHP'den yapılan açıklama: Taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2024'te Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın Elazığ'daki ailesini ziyaret etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, şehit Alan'ın ailesini evinde ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Parti açıklamasında ziyaretin taziye amacıyla gerçekleştirildiği ve ailenin ziyaret sırasında bilgi aldığı belirtildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2024'te Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın Elazığ'daki ailesini ziyaret etti. Ziyarette dua edildi.

