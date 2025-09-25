Özgür Özel, Elazığ'da Şehit Sefer Alan'ın Ailesini Ziyaret Etti

CHP'den yapılan açıklama: Taziye ziyareti

CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, şehit Alan'ın ailesini evinde ziyaret ederek taziyelerini iletti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2024'te Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın Elazığ'daki ailesini ziyaret etti. Ziyarette dua edildi.