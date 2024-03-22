Özgür Özel İzmir’de: “Kötüye giden bir anket görmedim”

Yerel seçim çalışmaları için İzmir’e giden Özgür Özel, gazetecilerin sorularını yanıtladı. 31 Mart seçimlerinde iddialı olduklarını ifade eden Özel, anketlerle ilgili gelen sorulara “İzmir’de büyük başarı elde edeceğiz” şeklinde yanıt verdi. “İzmir’in beklediği değişim ve dönüşümü gerçekleştireceklerini belirten Özel, İzmir’deki ilçelerle ilgili anketlere dair sorulan soruya “kötüye giden bir anket henüz görmedim. Her gördüğümde daha da iyiye gidiyor.” cevabını verdi.



Hamzadağ’a cevap: “Tayyip beyi kızdırıyormuşsun”

AKPli İzmir Belediye Başkanı adayı Hamza Dağ, Özgür Özel için “panik halinde” ifadesinden bulunmuştu. Özel ise bu ifadeye “Ben mi panik halinde rozetimi çıkardım? Panik olarak bıyık mı incelttim? Genel Başkan resimlerinden panik halinde kaçan ben miyim? ‘Ben aslında onlardan değil sizdenim” diyen kim? İçki yasağını en sert şekilde savunup da seçim kliplerinde meyhane sokaklarına ben mi girdim? Kim o panik halinde olan? Tayyip Bey’i acil ara, İzmirlilere benzeyip onu kızdırmışsın.” şekliden cevap verdi.

“Vatandaşı enayi yerine koyuyor”

Erdoğan’ın emekli promosyonu açıklamalarına değinen Özel konuşmasında, “vatandaş enayi yerine koyuluyor ve kötü siyaset yapılıyor. Emekli maaşları yetersiz. Bankalara promosyon verin demiş. Kimi parasını kime veriyorsunuz? 1 Nisan’dan önce parayı verin diyor. Emeklileri jest yaparak kandırmaya çalışıyorlar. Emekli hakkını istiyor. Emeklinin hakkı en az asgari ücret, hatta 1.5 asgari ücrettir.” İfadelerine yer verdi.