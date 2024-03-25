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Özgür Özel Kilis’te açıkladı: “Anketler kafa kafaya gidiyor”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim kampanyası çalışmaları kapsamında, Kilis’te düzenlenen mitingde konuştu. Özel, “Kilis’teki anketlerde kafa kafaya gidiyoruz” açıklamasında bulundu.

Yayın Tarihi: 25.03.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 15:21
Özgür Özel Kilis’te açıkladı: “Anketler kafa kafaya gidiyor”

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala, CHP’de seçim çalışmaları devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kilis’teki mitingde söz aldı. Özel, “ Erdoğan neden Antep’teki mitingi yapmadan Kilis’e geçti? Çünkü anketi gördüler. Kilis, adayımız Hakan gibi birini istiyor” dedi. Son anket verilerini değerlendiren Özel, “Kilis’te kafa kafaya giden bir yarış söz konusu.” İfadelerine de yer verdi.

“Kilis’e gelip İstanbul konuştu”

CHP lideri Özgür Özel, “Erdoğan Kilis’e geldi ama burada Kilis’in sorunlarını ele alıp da bu sorunları nasıl çözeceklerini konuşmadı. Kilislilerin derdi ile ilgilenmedi. Bu meydana gelip İstanbul’daki seçimi konuştu” dedi.

Ülkenin ekonomik durumuna da konuşmasında yer veren Özel, Kilis Tava’nın maliyetini hesaplayarak, ekonominin ne kadar kötü bir durumda olduğunu ifade etmeye çalıştı.

Özel, CHP’lilere seslendi

Kilis’teki anket sonuçlarının oldukça kritik bir noktada olduğuna dikkat çeken Özgür Özel, “buradaki fark 1 puan değil, yarım puan bile değil. Bu nedenle CHPliler partilerine sahip çıkmalıdır. Elimizden geleni yaparsak zaten yorgun düşmüş olan AKPli partilileri geride bırakırız. Adayımız Hakan, Kilis’i çok daha iyi bir şekilde temsil edecek” dedi.

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