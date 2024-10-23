Özgür Özel: Kürt Sorunları Tüm Türkiye'nin Sorunudur

Özgür Özel, Diyarbakır'da Konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır'da düzenlenen basın toplantısında, "Kürtlerin yaşadığı sorunlar yalnızca bir kişinin Meclis'te konuşmasıyla çözülmez, bu 86 milyonun ortak meselesidir." ifadesini kullandı.

Kadına Yönelik Şiddet Üzerine Değerlendirmeler

Özel, geçmişte yaşanan kadın cinayetleriyle ilgili eleştiride bulundu. Kayapınar'da yakın zamanda Evin Demirtaş isimli bir kadının katledilmesine duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "2024 yılında resmi kayıtlara geçmiş 321'inci kadın cinayeti bu oldu. Bunun yanı sıra, Adana'da bir günde 5 kadın cinayeti işlendiğini hatırlatarak, kadın cinayetlerinin artışının sistemik sorunlardan kaynaklandığını vurguladı.

Narin Güran Olayı ve Yargı Süreçleri

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güranın cinayetiyle ilgili iddianame hazırlandığını belirten Özel, "İddianamede, Narin'in cinayetini işleyenlerin kim olduğu net olarak belirtilmemiştir. Bu durum, toplumda derin bir merak uyandırıyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul Sözleşmesi ve Kadın Hakları

Özel, İstanbul Sözleşmesi’nin çıkışıyla ilgili tartışmalara değinerek, "Meclis oy birliğiyle imza attığı bir sözleşmeden, bir kişi tarafından çıkılamaz. Kadın cinayetlerinin artışı, devletin iradesinin çekilmesiyle ilişkilidir." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Açıklamaları Üzerine

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını değerlendiren Özel, "Eğer özgürlükten, afdan bahsediliyorsa, ortada geri döndürülemez bir durum vardır. Bu noktada herkesin doğru olanı konuşması gerektiği önemlidir." diye belirtti.

Terör Sorunu ve Çözüm Arayışları

Özgür Özel, terörün varlığının tüm Türkiye'nin meselesi olduğunu belirterek, "Terör sorunları çözülmeden, diğer sorunlar da çözülmeyecektir." dedi. 86 milyon insanın bir arada konuları ele alması gerektiği üzerinde durdu.

Kadın Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Dayanışma

Özel, kadın sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde olunacağını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin eşit, ayrımsız vatandaşlık hakkını tüm bireylere sunması gerektiğine inanıyoruz." dedi. Önceliklerinin her kesimin sorununu ele almak ve birlikte çözmek olduğunu vurguladı.

Diyarbakır programı sırasında Murat Zorluoğlu ile de bir görüşme gerçekleştiren Özel, katılımcıların desteğiyle, bu konulara dair durumu takip edeceklerini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Diyarbakır'da bir otelde kadın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kadın muhtarlar ile basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Diyarbakır'da bir otelde kadın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kadın muhtarlar ile basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.