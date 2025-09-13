Özgür Özel: Program Kurultayı 16 Başlıkla İktidara Yürüyeceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul İl Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada Program Kurultayı sonucunda belirlenen öncelikleri ve partisinin yol haritasını paylaştı.

Program Kurultayı'nda öne çıkan 16 başlık

Özel, "Program kurultayı bitti. Program kurultayında ortaya çıkan 4 sütundaki 16 ana başlık çalışılacak. İşsizlik nasıl giderilecek, yoksulluk nasıl giderilecek? Her bir vatandaşa verilecek olan maaş, belli bir seviyeye herkesin gelirini çıkarmak için vatandaşlık temel geliri nasıl sağlanacak, tarımda hangi destekler verilecek? Dış politikadaki vizyonumuz, yerli savunma sanayi projeleri, 16 başlıktaki çalışmaları masaya yatıracağız, iktidara yürüyeceğiz." dedi.

İl Başkanlığı binasının adres değişikliği ve eleştiri

Özel, CHP Genel Merkezi tarafından İl Başkanlığı binasının "İstanbul Çalışma Ofisi" olarak belirlendiğini ve resmi adres bildiriminin yapıldığını belirterek, İçişleri Bakanlığınca adres değişikliğinin sisteme işlenmediğini iddia etti.

Özel, bu duruma ilişkin olarak, "Bu akıl almaz utanç verici tutumu milletimize şikayet ediyoruz. Ben gelince paldır küldür kaçıyorlar buradan. Biz gidince kıyıdan kıyıdan geri geliyorlar. Kimi kime şikayet edeceksin ? Binama, siyasi parti binasına polis mi girer? Binaya polis sokuyor, ben gelince kaçıyorlar. Burası bizim ofisimiz. Doğru adreslemeyi yapsalar, herkes başımızın üstünde ama işgal altında görüyorsunuz. Her yer bariyer, bir vatandaş gelemiyor." ifadelerini kullandı.

Bayrampaşa operasyonu ve gözaltılar

Özel, Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasını da gündeme getirerek şunları söyledi: "Bugün sabah Bayrampaşa Belediye Başkanımıza, Sayın Hasan Mutlu’ya 48 kişiyle birlikte operasyon yapıldı. Önce 5, sonra '5 yetmeyebilir' demişler, 8 belediye meclis üyemiz gözaltına alındı. Bayrampaşa’da bizim 20 belediye meclis üyemiz var. AK Parti’nin 15, iki de bağımsız. 22'den 15 çıkarınca 7 ya, 8 belediye meclis üyesi gözaltına alıyorlar, ya bağımsızlar gider bunlara oy verirse diye. Bayrampaşa Belediyesine çökecekler akıllarınca. Bayrampaşa Belediyesinde gözaltına alınan belediye meclis üyemizin sayısı, AK Parti’ye lazım 7'nin bir fazlası. Aynı Manavgat'taki oyunu çevirmeye çalışıyorlar."

Beykoz iddiası ve belediye krizi

Özel, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in AK Parti'ye katıldığı iddiasını aktardı ve şunları söyledi: "Alaattin Köseler'i seçilmiş CHP'li belediye başkanını içeri koydular. Belediye Başkan Vekili'ne de 'AK Parti'ye geç, içeride kalsın. Belediye başkanlığına devam et.' dediler. Şimdi ona rozet takıp 'Beykoz'u aldık.' diyor. Bu mu Beykoz'u almak? Beykozluya sorduk. Beykoz'u CHP'ye verdi."

Mahkeme süreci ve parti yol haritası

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın 15 Eylül'de görüleceğini anımsatan Özel, "Gizleyecek, saklayacak bir şeyimiz yok. Ne yapacağımız belli. Program kurultayı bitti. Program kurultayında ortaya çıkan 4 sütundaki 16 ana başlık çalışılacak... iktidara yürüyeceğiz." diye konuştu.

Gürsel Tekin'in İl Başkanlığı ziyareti

Öte yandan, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin de sabah saatlerinde CHP İl Başkanlığı'na geldi. Tekin, burada yaklaşık 1 saat kaldıktan sonra ayrıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 2), CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.