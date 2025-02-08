Özgür Özel: 'Sandığı Önümüze Koymalıyız, Erdoğan'a Korkmuyoruz!'

Özgür Özel, Sandığın Önemi Üzerine Vurgular Yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Kent Konseyleri Platformu 32. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, seçim zamanına dair çarpıcı ifadeler kullandı. "Sandığı bir an önce önümüze koymak istiyorum. Bunun da kaçınılmaz bir sonucu olarak Erdoğan aday olabilir. Onun da adaylığından korkmuyoruz. Türkiye'nin birinci partisiyiz." dedi.

Çankaya Belediyesi'nin Rolü

Özel, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde düzenlenen toplantıda, 1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ortaya konan Local Agenda 21 ile Türkiye'de 2005'te hayata geçirilen öncü çalışmalara dikkat çekti. "Bu yapıya bugün Çankaya Belediyesi ev sahipliği yapıyor," ifadesini kullandı.

Kent Konseyleri ve Gelecek Vizyonu

Özel, platformun ihtiyaçları doğrultusunda daha özgürleştirici ve katılımcı bir yapı kurulması gerektiğini belirtti. "Girişimlerimizi destekleyeceğiz ama özgürlüğü esas alarak," dedi ve mevcut 150'ye yakın belediyenin yapması gerekenleri öne çıkardı.

Siyasetin Dilinin Nezaket Olması Gerektiğini Vurguladı

Özel, yerel seçimlerde elde edilen başarıdan dolayı partisine ve yerel yönetimlere olan güvenin arttığını dile getirdi. "Siyasetin dili hakaret değil, nezaket olmalı," dediği konuşmasında, ülkenin farklı kesimleri arasında köprü kurmayı hedeflediklerini açıkladı.

Afet Yönetimi İçin Yeni Bir Bakanlık Talep Ediliyor

Kahramanmaraş depremleri ile ilgili konuşan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği sözleri hatırlatarak, “Deprem ve Doğal Afetlere Hazırlık Bakanlığı kurulması gerektiğini” savundu. “Bu ciddiyet, bakanlık düzeyinde devlet tarafından sergilenmeli,” ifadeleriyle beklentilerini dile getirdi.

Medya ve Basına Yanıtlar Verildi

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, Erdoğan’ın kendisine yönelik açıklamalarını, “Millet bizden kavga değil, çözüm istiyor.” şeklinde değerlendirdi.

Gelecek Planları Üzerine

Yarın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile geniş kapsamlı bir toplantı yapılacağına değinen Özel, “Türkiye'ye umut veren bir fotoğraf vermek istiyoruz.” dedi.

Özel’in parti içi değerlendirmelere dair yaptığı açıklamalar, CHP’nin geleceği ve seçim stratejileri üzerine önemli ipuçları sunuyor. Türkiye'nin siyasi konjonktürü açısından bu açıklamalar dikkatle izlenecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde düzenlenen Türkiye Kent Konseyleri Platformu 32. Genel Kurulu'na katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde düzenlenen Türkiye Kent Konseyleri Platformu 32. Genel Kurulu'na katıldı.