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Özgür Özel: Türkiye'nin Suriye Politikası 13 Yılda Büyük Kayıplara Neden Oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye politikasına yönelik eleştirilerde bulunarak sığınmacıların geri gönderilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 15:01
Özgür Özel: Türkiye'nin Suriye Politikası 13 Yılda Büyük Kayıplara Neden Oldu

Özgür Özel, Başak Cengiz Kreşinin Açılışında Önemli Mesajlar Verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başak Cengiz Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin açılışında yaptığı konuşmada Türkiye'nin Suriye politikasına dair eleştirilerde bulundu. Özel, "Türkiye'nin Suriye politikası, 13 yılda büyük kayıplara sebebiyet vermiştir. Bir an önce Türkiye, hem sığınmacıları göndermeli hem kendi gündemine dönmelidir." dedi.

Açılışın yapıldığı İstanbul'da, özellikle Türkiye'de yaşayan insanların ekonomik sıkıntılara vurgu yapan Özel, yoksullukla mücadele ettiklerini belirtti. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından CHP'li belediyelerin hizmetlerinin engellenmek istendiğini savundu.

Hükümete Sert Eleştiriler

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyelere yönelik tutumunu eleştirerek, "Burada Erdoğan'ın kimyası bozulmaktadır. Silkeleyin bu belediyeleri ne demek?" ifadelerini kullandı. CHP'li belediyelerin hizmetlerini kıskanılmadığını belirten Özel, "Eğer vatandaşın gönlünden düştüysen, çalışarak geri kazanırsın, aksi takdirde bu hazımsızlık son bulmayacek." dedi.

Ayrıca, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarına dikkate çekerek, "AK Parti'den aldığımız her belediyeyi SGK ve vergi borcuyla aldık. SGK'nın en büyük borçlusu yandaş şirketlerdir. Bu durumu halka duyurmalıyız." ifadesini kullandı.

Suriye’de Baas Rejimine Dair Görüşler

Suriye'deki Baas rejimi ile ilgili yorumda bulunan Özel, "Esad rejimi yıkılmadı, 13 yıllık kayıplardan sonra hala mücadele ediyoruz. Sığınmacıların geri dönmesi için diyalog kurulmalı ve demokratik bir yapı oluşturulmalıdır." dedi.

Özel, Türkiye'nin esas gündeminin emekli aylıkları ve asgari ücret olduğunu belirterek, emeklilere bir asgari ücret talep ettiklerini ve asgari ücretin 30 bin lira olmasını istediklerini vurguladı. Açıklamasını, "Asgari ücretlinin gerçek enflasyonu yüzde 76'dır. Yoksulluğun tırmanmaması için bu talepler yerine getirilmelidir." şeklinde sonlandırdı.

Açılış etkinliğine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilçe belediye başkanları, CHP genel başkan yardımcıları ve Başak Cengiz'in ailesi de katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 3), Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (solda) ve...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 3), Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (solda) ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar (sol 3), Yenimahalle Belediyesi tarafından yaptırılan Başak Cengiz Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin açılış törenine katıldı. Törende Başak Cengiz'in annesi Beyhan (sağ 2) ve babası Avni Cengiz de (sağda) hazır bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 3), Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (solda) ve...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 3), Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (solda) ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar (sol 3), Yenimahalle Belediyesi tarafından yaptırılan Başak Cengiz Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin açılış törenine katıldı. Törende Başak Cengiz'in annesi Beyhan (sağ 2) ve babası Avni Cengiz de (sağda) hazır bulundu.

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