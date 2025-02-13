Pakistan Başbakanı Şerif: Erdoğan İslam Dünyasının Lideridir

Erdoğan, İslam Dünyasının Lideri

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı övdü ve onun sadece Türkiye'nin değil, tüm İslam dünyasının lideri olduğunu belirtti.

Pakistan ve Türkiye Arasındaki Kardeşlik

Şerif, Erdoğan'ın Pakistan'ı ziyaretine ilişkin memnuniyetini dile getirirken, "Pakistan ve Türkiye kardeştir, dosttur ve kardeşlik tarihimiz Britanya Hindistanı'nın bölünmesinden öncesine kadar uzanıyor," ifadelerini kullandı.

Özellikle Kurtuluş Savaşı döneminde Türkiye'ye yardım eden halkının fedakarlıklarını vurgulayan Şerif, Türkiye'nin de her koşulda Pakistan'a destek verdiğini hatırlattı.

Türkiye'nin Ekonomik Dönüşümü

Başbakan, Türkiye'nin tamamen dönüştüğünü ve Avrupa standartlarında teknolojilere sahip bir ekonomi haline geldiğini ifade etti. Şerif, Erdoğan'ın sesiyle Gazze'deki Filistin halkı ve Keşmir halkının özgürlüğü için duyulan sesi vurgulayarak, Pakistan'ın da bu sese katıldığını ekledi.

5 Milyar Dolarlık Ticaret Hedefi

Türk yatırımcıları ve iş adamlarına hitap eden Şahbaz, "Yatırım ve ticaretin dostluk ve kardeşlik tarihimizde çok yüksek bir noktaya ulaştığı dönemdi. 5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için birlikte çalışacağız," dedi.

Çeşitli anlaşmalar imzalandığını belirten Şerif, bunların hayata geçirilmesi için kararlılıkla destek olacağını vurguladı. Türkiye'ye gelen iş insanlarının yaşadığı sorunların giderileceğini ve Pakistan'ın Türklerin "ikinci evi" olacağına söz verdi.

Pakistan-Türkiye İş Birliği

Şerif, Erdoğan'ın liderliğinden duyduğu onuru bir kez daha dile getirerek, "Türkiye ve Pakistan, kardeşlik ilişkilerini geliştirmek için daha çok çalışacak. İki ruh, tek kalp. Yaşasın Pakistan-Türkiye dostluğu!" ifadelerini kullandı.