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Pakistan'da Kömür Madenine Saldırı: 20 Ölü

Belucistan'daki kömür madenine düzenlenen saldırıda, 20 kişi yaşamını yitirdi. Saldırının arka planı araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 09:47
Pakistan'da Kömür Madenine Saldırı: 20 Ölü

Pakistan'daki Kömür Madeni Saldırısı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen silahlı çatışmada, bir kömür madenine yönelik gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti.

Saldırı Detayları

Dawn gazetesinin bildirdiğine göre, eyaletin Duki bölgesindeki saldırı, silahlı kişiler tarafından düzenlendi. Yetkililer, saldırıda roketler ve el bombaları kullanıldığını ifade etti. İlk verilere göre, 20 madenci yaşamını yitirirken, 7 madenci yaralandı.

Ölenler ve Yaralılar

Ölenler arasında Afganistan vatandaşlarının da bulunduğu belirtiliyor. Yaralı madenciler derhal hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, saldırganların madendeki bazı makineleri ateşe verdiği ve polisin hala silahlı grubu aramakta olduğu aktarıldı.

Saldırıyı Üstlenen Olmadı

Söz konusu saldırıyı henüz üstlenen bir grup ya da kişi bulunmamakta. Yetkililer, olayın arka planını araştırmaya devam ediyor.

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