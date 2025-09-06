DOLAR
Pakistan'da Sel Alarmı: Kuvvetli Muson Yağmurları 3 Gün Daha Sürecek

Pakistan'da şiddetli muson yağmurları güney ve orta bölgelerde 3 gün daha sürecek; ölü sayısı 907'ye yükseldi, binlerce kişi ve hayvan tahliye edildi.

Pakistan'da şiddetli muson yağmurları 3 gün daha sürecek

Seller hayatı olumsuz etkiliyor, tahliyeler sürüyor

Şiddetli yağışlar ve sellerin etkisi altındaki Pakistan'da, kuvvetli yağışların ülkenin güney ve orta bölgelerinde 3 gün daha süreceği bildirildi.

Sindh Eyaleti Afet Yönetim Otoritesi, eyalet genelinde ve başkent İslamabad ile Pencap'ın bazı bölgelerinde 3 gün boyunca "şiddetli ve çok şiddetli" yağış beklendiğini açıkladı.

Yetkililer, özellikle Kacha bölgesinde yaklaşık 121 bin, Pencap'ta ise yaklaşık 900 bin kişi ve 600 bin hayvanın sel bölgelerinden tahliye edildiğini bildirdi.

Pakistan tarihinde ilk kez doğudaki Çenab, Ravi ve Sutlej nehirlerinin aynı anda taştığı, yaklaşık 4 bin köyün sular altında kaldığı ve felaketten 2 milyondan fazla kişinin etkilendiği ifade edildi.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Otoritesi, Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde son 24 saatte en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini; böylece 26 Haziran'da başlayan muson yağmurlarında ölü sayısının şu ana kadar 907'ye ulaştığını bildirdi.

Yetkililer, sellerin, 2022'de 1700'den fazla kişinin ölümüne yol açan, ülkenin üçte birini sular altında bırakan ve 32 milyar dolarlık zarara neden olan felaketten sonraki en büyük afet olduğunu kaydetti.

