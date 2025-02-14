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Pakistan'da Terör Saldırısı: 10 Ölü

Belucistan'da maden işçilerini taşıyan kamyonda gerçekleşen patlamada 10 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 10:58
Pakistan'da Terör Saldırısı: 10 Ölü

Pakistan'da Maden İşçilerini Hedef Alan Patlama

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, maden işçilerini taşıyan bir kamyonda meydana gelen patlamada 10 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Olay, Harnai ilçesinin Shahrag bölgesinde bulunan kömür madenleri alanında gerçekleşti.

Dawn gazetesinin emniyet yetkililerine dayandırdığı habere göre, patlama, yola döşenen bir patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana geldi. Olay yeri güvenlik güçleri tarafından incelenirken, yetkililer patlamanın detaylarını araştırmaya devam ediyor.

Başbakan'dan Açıklama

Belucistan eyaleti Başbakanı Sarfraz Bugti, yaptığı basın açıklamasında olayın bir terör saldırısı olduğuna dair bilgi verdi. Can kayıplarından dolayı duyduğu derin üzüntüyü dile getiren Bugti, "terör belasının" kökünü kazıma sözü verdi.

Bugti, "Masum vatandaşları hedef alan teröristler, affedilmeyi hak etmiyor. Bu olaya karışan teröristler, en kısa zamanda adalete teslim edilecektir." ifadelerini kullandı.

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