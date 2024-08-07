Pakistan, Lübnan'daki Vatandaşlarına Ülkelerini Terk Etme Çağrısında Bulundu

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Pakistan, son zamanlarda Lübnan'da yaşanan olaylar ve güvenlik endişeleri nedeniyle vatandaşlarını uyarmak amacıyla bir çağrıda bulundu. Lübnan'daki tüm Pakistanlıların en kısa zamanda ülkelerini terk etmeleri önerildi.

Güvenlik Durumuna İlişkin Uyarılar

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, Lübnan'a seyahat etmek isteyen tüm vatandaşların bu süreçte dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Açıklamada, “Son gelişmeler ve bölgedeki mevcut güvenlik durumu nedeniyle, Lübnan'da yaşayan tüm Pakistan vatandaşlarına ticari uçuşlar faaliyet gösterirken, ülkelerini terk etmeleri önemle tavsiye edilmektedir.” ifadesi kullanıldı.