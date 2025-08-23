Pakistan'tan Gazze'ye 100 Tonluk Gıda Yardımı: 19. Parti, Toplam 1915 Ton

Pakistan'tan Gazze'ye 100 Tonluk Gıda Yardımı

BM destekli rapor sonrası Lahor'dan sevkiyat gerçekleştirildi

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu (NDMA), Birleşmiş Milletler destekli gözlem kuruluşunun Gazze'deki kıtlığı doğrulayan raporunun ardından bölgeye 100 tonluk gıda yardımı gönderildiğini açıkladı.

Açıklamada, Başbakan Şahbaz Şerif'in talimatı üzerine un, hazır yemek, yağ, reçel ve meyvelerden oluşan yardım paketinin hazırlandığı ve Gazze'ye sevkiyatı için Lahor kentinden havalandığı belirtildi. NDMA duyurusunu Facebook üzerinden yaptı.

Açıklamada, bunun Pakistan'ın Gazze'ye gönderdiği 19'uncu yardım paketi olduğu ve sevkiyatlardaki toplam miktarın 1915 ton'a ulaştığı kaydedildi.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişimini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemelerinin bulunamadığı bir insani felaketle karşı karşıya bulunuyor.

Yerel ve uluslararası çevreler, başta çocuklar olmak üzere Gazze'de açlık nedeniyle ölümlerin arttığını ve İsrail'in 'açlığı ve susuzluğu silah olarak' kullandığı yönünde değerlendirmelerde bulunuyor.

Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC)'nin yayımladığı son raporda, 15 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla Gazze şehrindeki kıtlığın (IPC'nin 5. seviyesi) makul kanıtlarla doğrulandığı ve '22 ay süren acımasız çatışmaların ardından, Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya.' tespitine yer verildi.