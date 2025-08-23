DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.698.767,49 1,56%

Pakistan'tan Gazze'ye 100 Tonluk Gıda Yardımı: 19. Parti, Toplam 1915 Ton

Pakistan, BM destekli IPC raporunun ardından Başbakan Şahbaz Şerif talimatıyla Gazze'ye 100 tonluk gıda yardımı gönderdi.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 20:48
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 20:48
Pakistan'tan Gazze'ye 100 Tonluk Gıda Yardımı: 19. Parti, Toplam 1915 Ton

Pakistan'tan Gazze'ye 100 Tonluk Gıda Yardımı

BM destekli rapor sonrası Lahor'dan sevkiyat gerçekleştirildi

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu (NDMA), Birleşmiş Milletler destekli gözlem kuruluşunun Gazze'deki kıtlığı doğrulayan raporunun ardından bölgeye 100 tonluk gıda yardımı gönderildiğini açıkladı.

Açıklamada, Başbakan Şahbaz Şerif'in talimatı üzerine un, hazır yemek, yağ, reçel ve meyvelerden oluşan yardım paketinin hazırlandığı ve Gazze'ye sevkiyatı için Lahor kentinden havalandığı belirtildi. NDMA duyurusunu Facebook üzerinden yaptı.

Açıklamada, bunun Pakistan'ın Gazze'ye gönderdiği 19'uncu yardım paketi olduğu ve sevkiyatlardaki toplam miktarın 1915 ton'a ulaştığı kaydedildi.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişimini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemelerinin bulunamadığı bir insani felaketle karşı karşıya bulunuyor.

Yerel ve uluslararası çevreler, başta çocuklar olmak üzere Gazze'de açlık nedeniyle ölümlerin arttığını ve İsrail'in 'açlığı ve susuzluğu silah olarak' kullandığı yönünde değerlendirmelerde bulunuyor.

Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC)'nin yayımladığı son raporda, 15 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla Gazze şehrindeki kıtlığın (IPC'nin 5. seviyesi) makul kanıtlarla doğrulandığı ve '22 ay süren acımasız çatışmaların ardından, Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya.' tespitine yer verildi.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'de Yangın: Tayakadın'da Park Halindeki 2 Kamyon Kullanılamaz Hale Geldi
2
Trabzon'da Silahlı Kavga: Ortahisar Çimenli Mahallesi'nde 4 Yaralı
3
Bakan Kurum: Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gazze Mektubu 'Vicdanın ve Adaletin Güçlü Sesi'
4
Tunç: Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gazze Mektubu 'Merhametin Güçlü İfadesi'
5
Malatya Akçadağ'da Trafik Kazası: 4 Ölü, 2 Yaralı
6
Ordu Mesudiye'de Orman Yangını Söndürüldü
7
Uraloğlu: Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gönderdiği Gazze Mektubu 'Güçlü İnsani Çağrı'

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı