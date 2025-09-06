DOLAR
Pakistan'tan İsrail'in Gazze Sürgün Açıklamalarına Sert Tepki

Pakistan, İsrail'in Gazze'den Filistinlileri sürgün etme açıklamalarına tepki gösterdi; uluslararası toplumdan hesap sorması istendi.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 20:10
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 20:10
Pakistan'tan İsrail'in Gazze Sürgün Açıklamalarına Sert Tepki

Pakistan'tan İsrail'in Gazze Sürgün Açıklamalarına Sert Tepki

Pakistan'ın resmi açıklaması

Pakistan, İsrail'in Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden sürgün edilmesine yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Zorla yerinden etme ve yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi, İsrail'in uluslararası insan hakları ve insancıl hukuku hiçe saydığını göstermektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada uluslararası toplumun, sivillerin insani sıkıntılarını gidermek için sorumluluk üstlenmeye ve İsrail'i hesap vermeye çağırdığı belirtildi. Pakistan'ın Filistin halkına ve onların kendi kaderini tayin hakkı mücadelesine "sarsılmaz destek" verdiği vurgulandı.

Pakistan'ın çözüm vurgusu

Metinde ayrıca, Pakistan'ın 1967 öncesi sınırlara dayalı, başkenti Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'ne desteğinin sürdüğü ifade edildi.

İddialar ve ölü sayısı

Açıklamada, İsrailli yetkililerin Gazze'den sürgün açıklamaları kınanırken, İsrail'in en az 64 bin 300 Filistinliyi öldürdüğü ve askeri saldırılar nedeniyle bölgede kıtlığın derinleştiği kaydedildi.

Netanyahu'nun sözleri

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Telegram'daki "Abu Ali Express" kanalına verdiği röportajda, "Gazze'den ayrılmak her Filistinlinin temel hakkıdır. Refah (Sınır) Kapısı'nı onların çıkışı için açabilirim ancak Mısır tarafından derhal kapatılacaktır." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Mısır'ın güçlü muhalefetine işaret ederek, "Gazze'nin yeniden inşası için farklı planlar var ancak nüfusun yarısı Gazze'den çıkmak istiyor. Bu toplu bir sürgün değil." iddiasında bulundu ve Kahire'nin açıklamalarına atıfta bulunarak, Mısır'ın "Gazze sakinlerini kendi topraklarında hapsetmeyi tercih ettiğini" öne sürdü.

Mısır'ın resmi tutumu

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kahire yönetiminin Filistin halkının ister zorla ister gönüllü olsun herhangi bir bahaneyle topraklarından çıkarılmasını, siviller ve sivil altyapı hedef alınarak Filistinlilerin göçe zorlanmasını kınadığı ve reddettiği belirtildi.

Açıklamada, Mısır'ın Filistin davasının tasfiyesine asla ortak olmayacağı, yerinden edilmelerin kapısı haline gelmeyeceği ve bunun "değişmez kırmızı çizgi" olarak kalacağı tekrar vurgulandı.

