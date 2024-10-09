Pakistan ve Afganistan Sınırında Çatışma: Askeri Gerilim Tırmanıyor

Pakistan ve Afganistan Arasında Silahlı Çatışma

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde, Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında geçtiğimiz günlerde silahlı bir çatışma patlak verdi.

Çatışmanın Detayları

Pakistan ulusal basınında yer alan üst düzey güvenlik kaynaklarına göre, çatışma, Belucistan’ın Nuşki bölgesinde, sınırdaki tel örgünün onarımını gerçekleştiren askerler ile Afganistan sınır güvenlik güçleri arasında yaşandı. İki tarafın karşılıklı ateş açtığı bildirildi.

Kaybı Yüksek İddialar

Güvenlik kaynakları, Afganistan tarafının önemli kayıplar verdiğini öne sürse de, her iki ülkeden resmi bir açıklama yapılmadığı dikkat çekiyor. En son 20 Eylül tarihinde iki ülke arasında benzer bir çatışma yaşanmıştı.

Sınır Sorunları Devam Ediyor

Afganistan ile Pakistan arasındaki 2 bin 640 kilometrelik kara sınırında toplam 18 geçiş noktası bulunuyor. Bu noktalar arasında Torkham ve Chaman en yoğun olanları olarak öne çıkıyor.

Afganistan, uluslararası alanda Durand Hattı olarak bilinen sınırı resmi olarak kabul etmemektedir. Bu hat üzerinde Afganların inşa ettiği kontrol noktaları, taraflar arasındaki önemli bir anlaşmazlık kaynağıdır.

İddialar ve Yanıtlar

Pakistan, kendi topraklarında meydana gelen terör saldırılarına Afganistan’ın da karıştığını iddia ediyor. Özellikle Pakistan Talibanı (TTP) ile ilgili olarak, maddi desteklerden ve konumlanmalardan dolayı Afgan hükümetini suçluyor. Ancak Afgan hükümeti, Pakistan’ın suçlamalarını reddederek, iç güvenlik sorunları ile bir alakasının olmadığını savunuyor.

Gelecek Endişeleri

Her iki ülke arasındaki gerginliğin devam etmesi, zaman zaman silahlı çatışmalara ve ölümlere yol açıyor. Bu durum, bölgedeki güvenlik dinamiklerini daha da karmaşık hale getiriyor.