Palandöken Dağı'nda Sporculara Çığ Düştü

Erzurum'da Tehlikeli Anlar

Erzurum'un meşhur Palandöken Dağı'nda antrenman yapmakta olan sporcuların üzerine çığ düştü. Olay, kayak pistlerinin bulunmadığı bir alanda gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Müdürü Bilgi Veriyor

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çığ altında insanların olduğu bilgisi geldi. Bölgedeki JAK ekiplerimiz hemen olay yerine ulaşarak durum tespiti yaptı. Sporcular izinsiz olarak bu korkutucu alana antrenmana girmiş. Çok dik olan mevkide çığa kapıldılar" şeklinde bilgi verdi.

Yaralı Sporcu

Karslı, olay sonucunda 4 sporcunun kendi imkanları ve jandarma yardımıyla sağ olarak kurtarıldığını belirtirken, "1 kardeşimiz ise 2 metre çığ altından çıkarıldı. Muhtemelen boynunda ve bazı bölgelerinde kırıklar mevcut," sözlerine ekledi.

Olay, bölgedeki geçici kapalı alanların ve çığ riski taşıyan bölgelerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Erzurum'da Palandöken Dağı'nda antrenman yapan sporcuların üzerine çığ düştü. Bölgeye AFAD, JAK, UMKE, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi.

Erzurum'da Palandöken Dağı'nda antrenman yapan sporcuların üzerine çığ düştü. Bölgeye AFAD, JAK, UMKE, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi.