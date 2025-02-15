Palandöken Dağı'ndaki Çığ Olayında Yaralanan Yok

Erzurum'da Palandöken Dağı'ndan düşen çığın bir kısmı kayak merkezinin kuzey pistine aktı, ölü veya yaralı bulunmadı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 13:49
Palandöken Dağı'ndaki Çığ Olayında Yaralanan Yok

Palandöken Dağı'nda Düşen Çığın Detayları

Erzurum'da Palandöken Dağı'ndan düşen çığın bir kısmının kayak merkezinin kuzey pistine akması sonucu can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı belirtildi. Çığın, 'Yusufun Deresi' olarak bilinen bölgeden düştüğü bildirildi.

Vali’den Açıklama

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, olayın ardından yaptığı açıklamada, çığın düştüğü alanın kayak yapmaya kapalı bir bölge olduğunu vurguladı. Çiftçi, "Ekiplerimiz çalışıyor. Her ihtimali göz önünde bulundurarak gözden kaçan bir şey ya da çığın altında kalan herhangi bir kişi var mı diye çalışma yapıyoruz. Herhangi bir sorun yok." dedi.

Kayak Merkezindeki Güvenlik Önlemleri

Vali Çiftçi, kayak merkezinde çığ riskine karşı düzenli kontrol ve patlatmalar yapıldığını kaydetti. "Kayak merkezinde pistlerimizde herhangi bir sorun ve risk yok. Vatandaşlarımız güvenle kayabilir," şeklinde konuştu.

Çiftçi, kayak yapmanın yasak olduğu bölgelerde dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Kayakseverlerden istirhamım, kayağa kapalı alanlarda herhangi bir şekilde kayak ve snowboard yapmamalarıdır. Dolayısıyla aldığımız kararlara riayet etmelerini istirham ediyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinin Açıklaması

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, çığ olayının ardından bölgede olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı. Belediyeden yapılan açıklamada, "Kontrolsüz bir şekilde çığ gelme ihtimali, 15 Şubat'ta gazex sistemi ile bertaraf edilen pist dışı alana giriş yapan kayakçıların etkisiyle meydana gelmiştir," denildi.

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