Pamukkale'de Honaz Dağı Etkili Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Pamukkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki orman yangını, Cankurtaran Mahallesi'nde Honaz Dağı eteklerinde dün başlamıştı. Bölgeye gece boyunca kara ekipleri müdahale etti, sabahın ilk ışıklarıyla hava desteği sağlandı.

Müdahale Detayları

Yangın söndürme çalışmalarına 9 helikopter ile hava desteği sağlandı. Kara ekiplerinde ise 46 arazöz, 13 su ikmal aracı, 21 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi ve 380 personel görev aldı.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda alevler tamamen kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Hasar Tespiti ve Görüntüleme

Yangında zarar gören alanlar, ekiplerce dronla görüntülendi. Yetkililerin zarar tespit çalışmaları sürdüğü öğrenildi.

