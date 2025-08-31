DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.481.300,61 -0,38%

Pamukkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı — 3 Şüpheli Gözaltında

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Yeniköy Mahallesi'nde çıkan orman yangını, 2 helikopter ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı; 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 21:22
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 21:22
Pamukkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı — 3 Şüpheli Gözaltında

Pamukkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Yeniköy Mahallesi'nde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına hem havadan hem karadan müdahale etti.

Müdahale kapsamında 2 helikopter, 6 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 25 personel görevlendirildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede yangının bir besihanenin bahçesinde yapılan temizlik sırasında çıktığı belirlendi. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yangının kesin çıkış nedeni ve soruşturmanın detayları jandarma tarafından araştırılıyor.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tirebolu'da Lokantada Silahlı Kavga: 2 Kişi Yaralandı
2
Serik'te Köprüçay Irmağı'nda 25 Yaşındaki Genç Boğuldu
3
Kudüs Valiliği: İsrail, Mescid-i Aksa Altında Kazılarla İslami Eserleri Tahrip Ediyor
4
Yavuz Ağıralioğlu Rize'de: Ardeşen Kongresi ve İlçe Açılışları
5
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan Şanlıurfa'da "Dünya Barış Günü" Mitinginde
6
Alanya'da Bıçaklı Kavga: Konaklı'da 1 Kişi Hayatını Kaybetti

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta