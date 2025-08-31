Pamukkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı — 3 Şüpheli Gözaltında

Pamukkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Yeniköy Mahallesi'nde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına hem havadan hem karadan müdahale etti.

Müdahale kapsamında 2 helikopter, 6 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 25 personel görevlendirildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede yangının bir besihanenin bahçesinde yapılan temizlik sırasında çıktığı belirlendi. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yangının kesin çıkış nedeni ve soruşturmanın detayları jandarma tarafından araştırılıyor.