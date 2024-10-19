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Pamukova'da 5. Ayva ve Yöresel Ürünler Festivali Coşkusu Başladı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 5. Ayva ve Yöresel Ürünler Festivali, renkli etkinliklerle başladı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 17:40
Pamukova'da 5. Ayva ve Yöresel Ürünler Festivali Coşkusu Başladı

5. Pamukova Ayva ve Yöresel Ürünler Festivali

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 5'incisi gerçekleştirilen "Ayva ve Yöresel Ürünler Festivali" coşkuyla başladı. Türkiye'nin ayva üretiminde önemli bir yere sahip olan ilçede, Pamukova Kaymakamlığı ve Pamukova Belediyesi tarafından organize edilen festivalde birçok yöresel ürün, el sanatları ve yiyecek-içecek stantları açıldı.

Açılış Töreni ve Vali Doğan'ın Mesajı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi mehter takımının gösterisiyle başlayan açılış programında konuşan Sakarya Valisi Rahmi Doğan, çiftçilerin emeğinin tanıtılmasının önemine vurgu yaptı. "Alın teri ve üretimin değerinin hem Türkiye'de hem de dünyada karşılık bulabilmesi için tanıtımın gerekliliğini unutmamalıyız. Yaş sebze ve meyve ihracatında dünyanın dört bir yanında söz sahibiyiz," dedi. Doğan, devamında şunları ekledi:

"Üretilen ürünlerin ihraç edilebilmesi ve iyi markalaştırılması durumunda katma değer yaratacak ve daha iyi tanıtım yapabileceğiz. Geniş orman alanları ve verimli topraklarımızın yanı sıra Sakarya Nehri'nin güzellikleri, bu toprakların bereketini artırmakta. Türkiye olarak büyümek ve birlikte çalışmak zorundayız."

Ödüller ve Katılımcılar

Festivalin ilk gününde Pamukova ayvası, yayla çileği, Pamukova üzümü gibi ürünlerle yapılan ayva tatlısı, çilek reçeli ve enginar yemeği yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı. Festivalin açılışına, AK Parti Sakarya Milletvekilleri, yerel yöneticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festivalin sona ermesi için bir gün daha kaldı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 5'incisi düzenlenen "Ayva ve Yöresel Ürünler Festivali" başladı....

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 5'incisi düzenlenen "Ayva ve Yöresel Ürünler Festivali" başladı. Türkiye'nin ayva üretiminde önemli paya sahip ilçede, Pamukova Kaymakamlığı ve Pamukova Belediyesi tarafından organize edilen festivalde yöresel ürünler, el sanatları ve yiyecek içecek stantları kuruldu.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 5'incisi düzenlenen "Ayva ve Yöresel Ürünler Festivali" başladı....

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 5'incisi düzenlenen "Ayva ve Yöresel Ürünler Festivali" başladı. Türkiye'nin ayva üretiminde önemli paya sahip ilçede, Pamukova Kaymakamlığı ve Pamukova Belediyesi tarafından organize edilen festivalde yöresel ürünler, el sanatları ve yiyecek içecek stantları kuruldu.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 5'incisi düzenlenen "Ayva ve Yöresel Ürünler Festivali" başladı....

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 5'incisi düzenlenen "Ayva ve Yöresel Ürünler Festivali" başladı. Türkiye'nin ayva üretiminde önemli paya sahip ilçede, Pamukova Kaymakamlığı ve Pamukova Belediyesi tarafından organize edilen festivalde yöresel ürünler, el sanatları ve yiyecek içecek stantları kuruldu.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 5'incisi düzenlenen "Ayva ve Yöresel Ürünler Festivali" başladı....

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 5'incisi düzenlenen "Ayva ve Yöresel Ürünler Festivali" başladı. Türkiye'nin ayva üretiminde önemli paya sahip ilçede, Pamukova Kaymakamlığı ve Pamukova Belediyesi tarafından organize edilen festivalde yöresel ürünler, el sanatları ve yiyecek içecek stantları kuruldu.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 5'incisi düzenlenen "Ayva ve Yöresel Ürünler Festivali" başladı....

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 5'incisi düzenlenen "Ayva ve Yöresel Ürünler Festivali" başladı. Türkiye'nin ayva üretiminde önemli paya sahip ilçede, Pamukova Kaymakamlığı ve Pamukova Belediyesi tarafından organize edilen festivalde yöresel ürünler, el sanatları ve yiyecek içecek stantları kuruldu.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 5'incisi düzenlenen "Ayva ve Yöresel Ürünler Festivali" başladı....

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 5'incisi düzenlenen "Ayva ve Yöresel Ürünler Festivali" başladı. Türkiye'nin ayva üretiminde önemli paya sahip ilçede, Pamukova Kaymakamlığı ve Pamukova Belediyesi tarafından organize edilen festivalde yöresel ürünler, el sanatları ve yiyecek içecek stantları kuruldu.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 5'incisi düzenlenen "Ayva ve Yöresel Ürünler Festivali" başladı....

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 5'incisi düzenlenen "Ayva ve Yöresel Ürünler Festivali" başladı. Türkiye'nin ayva üretiminde önemli paya sahip ilçede, Pamukova Kaymakamlığı ve Pamukova Belediyesi tarafından organize edilen festivalde yöresel ürünler, el sanatları ve yiyecek içecek stantları kuruldu.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 5'incisi düzenlenen "Ayva ve Yöresel Ürünler Festivali" başladı....

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 5'incisi düzenlenen "Ayva ve Yöresel Ürünler Festivali" başladı. Türkiye'nin ayva üretiminde önemli paya sahip ilçede, Pamukova Kaymakamlığı ve Pamukova Belediyesi tarafından organize edilen festivalde yöresel ürünler, el sanatları ve yiyecek içecek stantları kuruldu.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 5'incisi düzenlenen "Ayva ve Yöresel Ürünler Festivali" başladı....

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 5'incisi düzenlenen "Ayva ve Yöresel Ürünler Festivali" başladı. Türkiye'nin ayva üretiminde önemli paya sahip ilçede, Pamukova Kaymakamlığı ve Pamukova Belediyesi tarafından organize edilen festivalde yöresel ürünler, el sanatları ve yiyecek içecek stantları kuruldu.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 5'incisi düzenlenen "Ayva ve Yöresel Ürünler Festivali" başladı....

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 5'incisi düzenlenen "Ayva ve Yöresel Ürünler Festivali" başladı. Türkiye'nin ayva üretiminde önemli paya sahip ilçede, Pamukova Kaymakamlığı ve Pamukova Belediyesi tarafından organize edilen festivalde yöresel ürünler, el sanatları ve yiyecek içecek stantları kuruldu.

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