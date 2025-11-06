Pamukova Mekece'ye Kayıpsız Su: SASKİ 2 Bin Metrelik Hattı Yeniledi

SASKİ, Pamukova Mekece Mahallesi'nde kayıplara yol açan 2 bin metrelik içme suyu hattını yenileyerek basınç sorunlarını ve kesintileri kalıcı olarak giderdi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 16:44
Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgedeki altyapı sorunlarını kısa sürede çözdü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Pamukova Mekece Mahallesi’nde su kayıplarına yol açan 2 bin metrelik içme suyu hattı çalışmalarını tamamladı.

Yenilenen hatla birlikte iletim kapasitesi güçlendirildi; bölgedeki basınç sorunları ve kesintiler kalıcı olarak giderildi. Çalışma, mahalle sakinlerinin kesintisiz ve kayıpsız içme suyu kullanımını hedefliyor.

Yetkililer, projenin kısa sürede tamamlandığını ve altyapı iyileştirmeleri sayesinde suyun verimli dağıtımının sağlandığını belirtti.

