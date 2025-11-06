Pamukova Mekece'ye Kayıpsız Su: SASKİ 2 Bin Metrelik Hattı Yeniledi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgedeki altyapı sorunlarını kısa sürede çözdü
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Pamukova Mekece Mahallesi’nde su kayıplarına yol açan 2 bin metrelik içme suyu hattı çalışmalarını tamamladı.
Yenilenen hatla birlikte iletim kapasitesi güçlendirildi; bölgedeki basınç sorunları ve kesintiler kalıcı olarak giderildi. Çalışma, mahalle sakinlerinin kesintisiz ve kayıpsız içme suyu kullanımını hedefliyor.
Yetkililer, projenin kısa sürede tamamlandığını ve altyapı iyileştirmeleri sayesinde suyun verimli dağıtımının sağlandığını belirtti.
SASKİ, SU KAYIPLARINI ÖNLEMEK İÇİN MEKECE MAHALLESİ’NDE SÜRDÜRDÜĞÜ ÇALIŞMALARINI TAMAMLANDI.