Pamukova Mekece'ye Kayıpsız Su: SASKİ 2 Bin Metrelik Hattı Yeniledi

SASKİ, Pamukova Mekece Mahallesi'nde kayıplara yol açan 2 bin metrelik içme suyu hattını yenileyerek basınç sorunlarını ve kesintileri kalıcı olarak giderdi.